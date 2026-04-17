Vívás: három női tőrözőnk a kairó vk-viadal főtábláján

A kiemelt Pásztor Flórának természetesen nem kellett pástra lépnie pénteken Kairóban, a tőrözők vk-viadalának női selejtezőjében. A szabályok szerint a csoportkör legjobb 16 vívója egyből csatlakozik a kiemelt 16-hoz. Ha itt a 16. helyen holtverseny alakul ki (tehát nemcsak a tuskülönbség, hanem az adott és kapott találatok száma is megegyezik), akkor jöhet egy ötös asszó, szétvívással döntik el a vívók, ki juthat egyből a főtáblára, s ki mehet a darálóba, vagyis az egyenes kieséses szakaszba.

Nos, pénteken két magyar vívta ezt az ötös asszót: Kondricz Kata és Papp Jázmin csatájából előbbi került ki győztesen (5:3).

Pásztor és Kondricz mellé a selejtezőből Lupkovics Dóra lépett a legjobbak közé, így szombaton a főtáblán három magyar köthet be – a nők között is, merthogy a férfiaknál is három magyarnak szurkolhatunk: Szemes Gergő, Dósa Dániel és Rubin Mattia léphet pástra a 64 között Kairóban.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

Tőr. Egyéni. Nők

A csoportmérkőzéseken: Pásztor Flóra (kiemelt), Kondricz Kata 5 győzelem/1 vereség, Papp Jázmin 5/1, Lupkovics Dóra 4/2, Badár Szonja 4/2, Kollár Anna 4/2, Wolf Eszter 3/3

A 96 közé jutásért: Badár–Audibert (francia) 15:12, Volszkaja (orosz)–Wolf 15:9

A 64 közé jutásért: Lupkovics–Kano (japán) 15:12, Sun (amerikai)–Badár 15:11, Palumbo (olasz)–Kollár 15:8, Petrova (ukrán)–Papp 15:11