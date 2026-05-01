Vívás: Pásztor és Kondricz a főtáblán a tőrözők isztambuli vk-viadalán

A tőrözők isztambuli világkupaversenyének második napján a női selejtezőt rendezték (csütörtökön a férfiak között a kiemelt Szemes Gergő mellé Mihályi Andor és Tóth Gergely csatlakozott a főtáblára), amelyben nyolc magyar lépett pástra – a kiemelt Pásztor Flóra csak a 64 között kezdi meg szereplését Törökországban.

A nyolc magyarból a nap végén csak egy lehetett igazán elégedett, mégpedig Kondricz Kata, ő az, aki Pásztor mellett ott lesz szombaton a főtáblán.

VILÁGKUPAVERSENY, ISZTAMBUL

Tőr. Egyéni. Nők. A csoportmérkőzéseken: Pásztor Flóra (kiemelt), Kondricz Kata 5 győzelem/1 vereség, Lupkovics Dóra 4/2, Kollár Anna 4/2, Zhou Xinyao 3/3, Nekifor Erika 2/4, Papp Jázmin 2/4, Polonyi Petra 2/4, Simon Borbála 1/5. A 96 közé jutásért: Kondricz–Sztepovik (ukrán) 15:6, Lupkovics–Sz. Szopit (ukrán) 15:9, Polozjuk (ukrán)–Papp 15:8, Bulcao (brazil)–Kollár 15:7, Kontokrisztopulu (görög)–Nekifor 15:9, Korobejnyikova (orosz)–Zhou 15:8. A 64 közé jutásért: Kondricz–Gebala (amerikai) 15:10, Kim (dél-koreai)–Lupkovics 15:10