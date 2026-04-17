Nemzeti Sportrádió

VÉGE

Női jégkorong-vb: Magyarország–Olaszország 3–2

Vívás: három magyar a főtáblán a női kardozók athéni vk-viadalán

K. E.
2026.04.17. 17:54
Spiesz Anna (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
vívás kard Battai Sugár Katinka Szűcs Luca Spiesz Anna
A kiemelt Battai Sugár Katinka mellé Szűcs Luca és Spiesz Anna csatlakozott a főtáblára a női kardozók athéni világkupaversenyén.

 

Tizenkét magyar nevezett a női kardozók athéni világkupa-viadalára, a pénteki selejtezős nap végén pedig úgy összegezhetünk, hogy közülük szombaton a 64 között csak hárman léphetnek pástra. 

Azt már a rajt előtt is tudtuk, hogy köztük lesz Battai Sugár Katinka, hiszen kiemeltként ő csak a főtáblán kezdi meg a versenyt – pénteken egyből a csoportkör után csatlakozott hozzá Spiesz Anna, de aztán az egyenes kieséses szakaszt már csak Szűcs Luca „élte túl” a magyarok közül, így ők hárman foghatnak pengét Athénban szombaton. 

VÍVÁS
VILÁGKUPAVERSENY, ATHÉN
Kard. Egyéni. Nők
A csoportmérkőzéseken: Battai Sugár (kiemelt), Spiesz Anna 5 győzelem/1 vereség, Szűcs Luca 5/1, Pusztai Liza 4/2, Keszei Kira 3/3, Masa Csenge 3/3, Bende Barbara 3/3, Csonka Dorottya 3/3, Bognár Liza 2/4, Kovács Zsanett 1/4, Szaniszló Dorottya 1/5, Kis Abigél 0/5
A 96 közé jutásért: Bende–Doszpaj (kazah) 15:13, Szűcs–Bognár 15:3, Pusztai–Saposnyikova (orosz) 15:7, Fusetti (olasz)–Masa 15:7, Rao (kínai)–Csonka 15:7, Gallardo (spanyol)–Keszei 15:8
A 64 közé jutásért: Szűcs–Szeo (dél-koreai) 15:8, Lenkiewicz (lengyel)–Bende 15:7, Sit (hongkongi)–Pusztai 15:13

 

vívás kard Battai Sugár Katinka Szűcs Luca Spiesz Anna
Legfrissebb hírek

Vívás: három női tőrözőnk a kairó vk-viadal főtábláján

Egyéb egyéni
18 perce

Kovács Attila: Nem fegyelmezni, motiválni szeretek

Utánpótlássport
1 órája

Vívás: három férfi tőrözőnk a kairó vk-viadal főtábláján

Egyéb egyéni
Tegnap, 17:35

Vívás: Kozma az első junior-vb-jén ezüstöt szerzett a párbajtőrözőkkel

Utánpótlássport
Tegnap, 14:28

Horváth Lotti: Nem féltem a vereségtől, ezért lettem ismét világbajnok

Utánpótlássport
2026.04.15. 13:47

Vívás: bravúros ezüst és bronz a korosztályos vb zárásaként

Utánpótlássport
2026.04.10. 09:00

Kun Anna: Remélem, leszek olyan jó, mint voltam

Egyéb egyéni
2026.04.09. 12:55

Vívás: Horváth Lotti megvédte címét, másodszor is világbajnok!

Utánpótlássport
2026.04.09. 09:15
Ezek is érdekelhetik