Vívás: három magyar a főtáblán a női kardozók athéni vk-viadalán

Tizenkét magyar nevezett a női kardozók athéni világkupa-viadalára, a pénteki selejtezős nap végén pedig úgy összegezhetünk, hogy közülük szombaton a 64 között csak hárman léphetnek pástra.

Azt már a rajt előtt is tudtuk, hogy köztük lesz Battai Sugár Katinka, hiszen kiemeltként ő csak a főtáblán kezdi meg a versenyt – pénteken egyből a csoportkör után csatlakozott hozzá Spiesz Anna, de aztán az egyenes kieséses szakaszt már csak Szűcs Luca „élte túl” a magyarok közül, így ők hárman foghatnak pengét Athénban szombaton.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, ATHÉN

Kard. Egyéni. Nők

A csoportmérkőzéseken: Battai Sugár (kiemelt), Spiesz Anna 5 győzelem/1 vereség, Szűcs Luca 5/1, Pusztai Liza 4/2, Keszei Kira 3/3, Masa Csenge 3/3, Bende Barbara 3/3, Csonka Dorottya 3/3, Bognár Liza 2/4, Kovács Zsanett 1/4, Szaniszló Dorottya 1/5, Kis Abigél 0/5

A 96 közé jutásért: Bende–Doszpaj (kazah) 15:13, Szűcs–Bognár 15:3, Pusztai–Saposnyikova (orosz) 15:7, Fusetti (olasz)–Masa 15:7, Rao (kínai)–Csonka 15:7, Gallardo (spanyol)–Keszei 15:8

A 64 közé jutásért: Szűcs–Szeo (dél-koreai) 15:8, Lenkiewicz (lengyel)–Bende 15:7, Sit (hongkongi)–Pusztai 15:13