Vívás: Spiesz Anna a nyolcaddöntőig jutott a kardozók incshoni GP-viadalán
Öt magyar lépett pástra a kardozók incshoni Grand Prix-versenyén: Spiesz Anna jutott a legtovább – a nyolcaddöntőben búcsúzott.
Öt magyar, négy győzelem – ez a kardozók incshoni Grand Prix-versenyének vasárnapi mérlege, s ezzel bizony nem lehetünk túlzottan elégedettek.
Spiesz Anna két, Szűcs Luca és Rabb Krisztián egy asszót nyert meg, míg Battai Sugár és Pusztai Liza már az első körben búcsúzott, előbbi egyébként éppen Spiesz Annától szenvedett vereséget a 64 között.
VÍVÓ GRAND PRIX-VERSENY, INCSHON
KARD, EGYÉNI
FÉRFIAK
A 32 közé jutásért
Rabb–Frumgarzts (izraeli) 15:11
A 16 közé jutásért
Gu Bon Gil (dél-koreai)–Rabb 15:13
NŐK
A 32 közé jutásért
Spiesz–Battai 15:9
Szűcs–Robineaux (francia) 15:9
Navarro (spanyol)–Pusztai 15:12
A 16 közé jutásért
Spiesz–Kobajasi (japán) 15:11
Rotili (olasz)–Szűcs 15:12
Nyolcaddöntő
Li Van-hszüen (kínai)–Spiesz 15:5
