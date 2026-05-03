Vívás: Spiesz Anna a nyolcaddöntőig jutott a kardozók incshoni GP-viadalán

Öt magyar, négy győzelem – ez a kardozók incshoni Grand Prix-versenyének vasárnapi mérlege, s ezzel bizony nem lehetünk túlzottan elégedettek.

Spiesz Anna két, Szűcs Luca és Rabb Krisztián egy asszót nyert meg, míg Battai Sugár és Pusztai Liza már az első körben búcsúzott, előbbi egyébként éppen Spiesz Annától szenvedett vereséget a 64 között.

VÍVÓ GRAND PRIX-VERSENY, INCSHON

KARD, EGYÉNI

FÉRFIAK

A 32 közé jutásért

Rabb–Frumgarzts (izraeli) 15:11

A 16 közé jutásért

Gu Bon Gil (dél-koreai)–Rabb 15:13

NŐK

A 32 közé jutásért

Spiesz–Battai 15:9

Szűcs–Robineaux (francia) 15:9

Navarro (spanyol)–Pusztai 15:12

A 16 közé jutásért

Spiesz–Kobajasi (japán) 15:11

Rotili (olasz)–Szűcs 15:12

Nyolcaddöntő

Li Van-hszüen (kínai)–Spiesz 15:5