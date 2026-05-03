Nemzeti Sportrádió

Vívás: Spiesz Anna a nyolcaddöntőig jutott a kardozók incshoni GP-viadalán

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.05.03. 10:54
null
Spiesz Anna jutott a legtovább (Fotó: Kovács Péter, archív)
Címkék
vívás kard kard GP
Öt magyar lépett pástra a kardozók incshoni Grand Prix-versenyén: Spiesz Anna jutott a legtovább – a nyolcaddöntőben búcsúzott.

 

Öt magyar, négy győzelem – ez a kardozók incshoni Grand Prix-versenyének vasárnapi mérlege, s ezzel bizony nem lehetünk túlzottan elégedettek. 

Spiesz Anna két, Szűcs Luca és Rabb Krisztián egy asszót nyert meg, míg Battai Sugár és Pusztai Liza már az első körben búcsúzott, előbbi egyébként éppen Spiesz Annától szenvedett vereséget a 64 között. 

VÍVÓ GRAND PRIX-VERSENY, INCSHON
KARD, EGYÉNI

FÉRFIAK
A 32 közé jutásért
Rabb–Frumgarzts (izraeli) 15:11
A 16 közé jutásért
Gu Bon Gil (dél-koreai)–Rabb 15:13

NŐK
A 32 közé jutásért
Spiesz–Battai 15:9
Szűcs–Robineaux (francia) 15:9
Navarro (spanyol)–Pusztai 15:12
A 16 közé jutásért
Spiesz–Kobajasi (japán) 15:11
Rotili (olasz)–Szűcs 15:12
Nyolcaddöntő
Li Van-hszüen (kínai)–Spiesz 15:5 

 

 

vívás kard kard GP
Legfrissebb hírek

Vívás: nyolcadik lett a törőző Kondricz Kata az isztambuli világkupaversenyen

Egyéb egyéni
18 órája

Vívás: mind a négy magyar főtáblás a női kardozók incshoni Grand Prix-viadalán

Egyéb egyéni
Tegnap, 7:58

Vívás: öt éremmel zárták a magyarok az U23-as Európa-bajnokságot

Utánpótlássport
2026.04.29. 17:12

Vívás: ötödik a férfi párbajtőrcsapat az U23-as Eb-n

Utánpótlássport
2026.04.28. 20:46

Vívás: ezüstérmes a férfi kardcsapat az U23-as Eb-n

Utánpótlássport
2026.04.27. 20:58

Vívás: újabb két magyar érem az U23-as Eb-n

Utánpótlássport
2026.04.27. 09:00

Nagy Dávid: Hátradőlni nem szabad!

Egyéb egyéni
2026.04.22. 10:26

„Nem ezt vártam” – élesen kritizálta amerikai edzőjét Muhari Eszter

Egyéb egyéni
2026.04.19. 23:01
Ezek is érdekelhetik