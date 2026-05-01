Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: ZTE–Puskás Akadémia

A férfiak egy-egy győzelemmel és döntetlennel a bennmaradás küszöbén a fallabdacsapat Eb-n

2026.05.01. 18:45
Farkas Balázsék jó helyzetből várják a szombati folytatást (Fotó: Magyar Fallabda (Squash) Szövetség/Facebook)
Címkék
fallabda fallabda csapat Eb fallabdacsapat Európa-bajnokság squash
A magyar férfi fallabda-válogatott a pénteken elért egy-egy győzelemmel és döntetlennel a bennmaradás küszöbére ért az Amszterdamban zajló divízió I-es csapat Európa-bajnokságon.

A Takács Benedek, Farkas Balázs, Simon Dániel, Krajcsák Márk, Kamocsai Bendegúz összeállítású együttes előbb 3:1-re felülmúlta a lengyeleket, majd 2:2-es döntetlent játszott a házigazda hollandokkal, így a szombati utolsó fordulóban a belgák ellen elég egy döntetlen a kvartett második helyének megtartásához.

A nők a divízió II-ben már biztossá tették a feljutásukat azzal, hogy a pénteki elődöntőben 2:0-ra megverték a svédeket.

Egyéb egyéni
8 órája

Döntős a magyar női válogatott a fallabdacsapat Eb-n

Később, szintén Amszterdamban a férfiak lépnek majd pályára, akik a divízió I-ben a 9–12. helyért és a bennmaradó két pozícióért küzdenek.

 

 

