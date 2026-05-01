A férfiak egy-egy győzelemmel és döntetlennel a bennmaradás küszöbén a fallabdacsapat Eb-n

A Takács Benedek, Farkas Balázs, Simon Dániel, Krajcsák Márk, Kamocsai Bendegúz összeállítású együttes előbb 3:1-re felülmúlta a lengyeleket, majd 2:2-es döntetlent játszott a házigazda hollandokkal, így a szombati utolsó fordulóban a belgák ellen elég egy döntetlen a kvartett második helyének megtartásához.

A nők a divízió II-ben már biztossá tették a feljutásukat azzal, hogy a pénteki elődöntőben 2:0-ra megverték a svédeket.