A fallabdázó Farkas Balázs elődöntőig jutott, de megsérült a Cseh Openen

A jelenlegi legjobb magyar játékos, a torna harmadik kiemeltje az első meccsén 3:0-ra verte az angol Ben Smitht, majd a folytatásban a skót Rory Stuarttal szemben sem vesztett szettet, s ezzel bejutott a legjobb négy közé.

Az elődöntőben a világranglistán 27., korábbi top 20-as angol Declan James volt az ellenfele. Egy óra 12 perc játék után döntő játszma következett, amelyben fej fej mellett haladtak a felek, de 4:5-ös állásnál Farkasnak aláfordult a bokája. Az ápolás sem segített, s ugyan a magyar játékos nem adta fel, végigjátszotta a mérkőzést, végül 3:2-es vereség lett a vége a viadal első kiemeltjével szemben.

„Úgy érzem, nagyon jó torna volt, sok önbizalmat adott a jövőre nézve. Ideje hazatérni és megnézetni a bokámat, remélem, nincs nagy baj, és november elején tudok indulni a China Openen” – idézte a magyar szövetség közösségi oldala Farkas Balázst, aki jelenleg a 45. helyen áll a világranglistán.