Farkas Balázs az első körben búcsúzott a profi fallabdázók világbajnokságán

Farkas Balázs az első fordulóban búcsúzott szombaton a profi fallabdázók (PSA) Gízában zajló világbajnokságán.
Az egyiptomi viadal hivatalos honlapja szerint a magyar játékos a legjobb 64 között a világranglistán 27. skót Greg Lobbannal találkozott, s három játszmában, 33 perc alatt maradt alul 3:0 arányban.
A 700 ezer dollár (körülbelül 210 millió forint) összdíjazású viadal jövő szombatig tart.
Döntős a magyar női válogatott a fallabdacsapat Eb-n
Skót sikerrel zárult a Budapest Squash Open
