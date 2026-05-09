Magyar Kupa-döntő: Ferencváros–Zalaegerszeg 0–0

Farkas Balázs az első körben búcsúzott a profi fallabdázók világbajnokságán

2026.05.09. 17:33
Fotó: FB/Magyar Fallabda (Squash) Szövetség
fallabda-vb fallabda Greg Lobban Farkas Balázs
Farkas Balázs az első fordulóban búcsúzott szombaton a profi fallabdázók (PSA) Gízában zajló világbajnokságán.

Az egyiptomi viadal hivatalos honlapja szerint a magyar játékos a legjobb 64 között a világranglistán 27. skót Greg Lobbannal találkozott, s három játszmában, 33 perc alatt maradt alul 3:0 arányban.

A 700 ezer dollár (körülbelül 210 millió forint) összdíjazású viadal jövő szombatig tart.

 

