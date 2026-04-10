Sznúker-vb: Révész remekül kezdett a selejtező második fordulójában

2026.04.10. 15:15
Révész Bulcsú (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
selejtező sznúker Révész Bulcsú
Révész Bulcsú remek kezdéssel 6–2-re vezet második fordulós mérkőzésén a sheffieldi sznúker-világbajnokság selejtezőjében.

A sportág első magyar profi játékosa – aki 88. a világranglistán – kedden 10–6-os győzelmet aratott az amatőr státuszú angol Craig Steadman felett, pénteken pedig a 75. helyen álló Louis Heathcote ellen áll asztalhoz. A nyitókörhöz hasonlóan ezen a találkozón is tíz szakaszt kell nyerni a győzelemhez, amihez a 19 éves magyar közel került a délelőtti etapban. A meccse első játéka ugyan Heathcote-é lett, innen viszont Révész sorozatban négyet nyert, majd 4–2 után a szakasz utolsó két partija után is örülhetett. Az utolsó játszmát ráadásul egy 78 pontos sorozattal „söpörte be”. A találkozó közép-európai idő szerint 20 órakor folytatódik.

Révész Bulcsúnak négy meccset kellene nyernie a 32 játékost felvonultató főtáblára jutáshoz. A 19 éves sznúkeres negyedszer indul a vb selejtezőjében, eddig egyszer, két éve tudott egy mérkőzést nyerni.

 

Legfrissebb hírek

Révész Bulcsú remekelt, továbbjutott a sznúker-vb selejtezőjében

Egyéb egyéni
2026.04.07. 23:32

Sznúker-vb: Révész jól kezdett a selejtező nyitányán

Egyéb egyéni
2026.04.07. 15:44

További húsz éven át Sheffieldben rendezik a sznúker-világbajnokságot

Egyéb egyéni
2026.03.24. 17:36

147-es brék, O’Sullivan kikapott Thepchaiya Un-Noohtól a World Open döntőjében – videók

Egyéb egyéni
2026.03.22. 16:49

Sznúker: Ronnie O'Sullivan világcsúcsot jelentő breaket lökött Kínában

Egyéb egyéni
2026.03.20. 11:44

2023 után nyert ismét ranglistaversenyt a korábbi vb-döntős

Egyéb egyéni
2026.03.01. 22:58

Még a négyszeres világbajnok elleni meccs kezdete előtt figyelmeztetni kellett Révész Bulcsút

Egyéb egyéni
2026.02.26. 12:37

Révész Bulcsú döntő frémben kapott ki John Higginstől a Welsh Openen

Egyéb egyéni
2026.02.26. 01:19
Ezek is érdekelhetik