Sznúker-vb: Révész remekül kezdett a selejtező második fordulójában

A sportág első magyar profi játékosa – aki 88. a világranglistán – kedden 10–6-os győzelmet aratott az amatőr státuszú angol Craig Steadman felett, pénteken pedig a 75. helyen álló Louis Heathcote ellen áll asztalhoz. A nyitókörhöz hasonlóan ezen a találkozón is tíz szakaszt kell nyerni a győzelemhez, amihez a 19 éves magyar közel került a délelőtti etapban. A meccse első játéka ugyan Heathcote-é lett, innen viszont Révész sorozatban négyet nyert, majd 4–2 után a szakasz utolsó két partija után is örülhetett. Az utolsó játszmát ráadásul egy 78 pontos sorozattal „söpörte be”. A találkozó közép-európai idő szerint 20 órakor folytatódik.

Révész Bulcsúnak négy meccset kellene nyernie a 32 játékost felvonultató főtáblára jutáshoz. A 19 éves sznúkeres negyedszer indul a vb selejtezőjében, eddig egyszer, két éve tudott egy mérkőzést nyerni.