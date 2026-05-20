Nemzeti Sportrádió

Nagy Erik izgalmas meccsen nyert a sznúker Q School első tornáján

R. P.
2026.05.20. 14:48
Nagy Erik (Fotó: Facebook/Magyar Biliárd Szövetség Snooker Szakág)
snooker sznúker Révész Bulcsú Nagy Erik
Megnyerte első meccsét Nagy Erik Leicesterben a sznúker Q School első európai tornájának első fordulójában. A 20 éves játékos a lengyel Michal Kotiuk ellen győzött döntő frémben.

 

Az egyik fél negyedik nyert frémjéig tartó összecsapáson Nagy Erik behúzta az első három frémet (az elsőben 58-as bréket lökött), ám a következő három a lengyelé lett, így 3–3 után mindent eldöntő játék következett. A taktikai csatából a magyar játékos jött ki jobban, és ezzel 4–3-ra megnyerte az összecsapást.

Nagy Erik következő riválisa az angol Jake Crofts lesz csütörtökön. Nagynak összesen hat párharcban kell felülkerekednie, hogy bejusson a legjobb négy közé. Minden meccs az egyik fél negyedik megnyert frémjéig tart.

A 19 éves Révész Bulcsú, aki a világbajnokság után veszítette el a tourkártyáját, először szerdán lép asztalhoz, ellenfele az 57 éves angol Jeffrey Cundy lesz.

A Q School tornáin összesen 12-en juthatnak hozzá a profi státuszt jelentő tourkártyához, amely két évre szól, és amely feljogosít a részvételre a World Snooker Tour viadaljain.

Összesen négy tornán van lehetőség a kártya megszerzésére, ebből kettőt az Egyesült Királyságban, kettőt Thaiföldön (Ázsia-Óceánia) rendeznek meg. Előbbiben nyolc (tornánként négy darab), utóbbiban négy (tornánként kettő) profi státusz talál gazdára. Az Egyesült Királyság tornáin bárki részt vehet, de az ázsiai megméretéseken csak az azon a földrészen élők indulhatnak. Ugyanakkor az ázsiai játékosok sem játszhatnak egyszerre az ázsiai és az európai selejtezőben.

 

