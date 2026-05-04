Nemzeti Sportrádió

Fordulatos döntő a sznúker-vb-n, Vu Ji-cö előnye már csak egy frém

R. P.R. P.
2026.05.04. 17:33
null
Fotó: Getty Images
Címkék
snooker sznúker-vb Vu Ji-cö Shaun Murphy snooker-vb sznúker Crucible Színház Sheffield
Egy szakasszal a vége előtt Vu Ji-cö előnye már csak egy frém a sznúker-világbajnokság döntőjében. A félidőben 10–7-re vezető kínai 13–12-ről várhatja az esti végjátékot az angol Shaun Murphy ellen.

 

Az állás 10–7 volt a kínainak az első nap után. A 22 esztendős Vu Ji-cö jobban játszott, reális részeredmény született. Ehhez képest a hétfő délutáni folytatás igazi rémálom lehetett az ázsiai játékos javára, mivel Murphy sorozatban öt frémet nyert, és ezzel máris a 43 éves angol vezetett.

Azonban Murphy 12–10-es előnye is gyorsan elolvadt, ekkor a kínai nyert sorozatban három frémet. így az este 20 órakor kezdődő végjáték előtt Vu Ji-cö 13–2-re vezet. A délutáni szakaszban a játékosok nem löktek nagy brékeket – 76-os volt a legnagyobb, ezt Murphy érte el –, de nagyon taktikus csatát vívtak.

Murphy 21 évvel az első világbajnoki címet után lehet ismét bajnok, beállítva a hétszeres győztes Ronnie O’Sullivan rekordját, akinek az első (2001) és az eddig legutolsó vb-címe (2022) között is 21 év telt el. Vu Ji-cö még nem volt világbajnok.

SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
DÖNTŐ
Shaun Murphy (angol, 8.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) 12–13 – részeredmény

A mérkőzés az egyik fél 18. nyert frémjéig tart.

 

snooker sznúker-vb Vu Ji-cö Shaun Murphy snooker-vb sznúker Crucible Színház Sheffield
Legfrissebb hírek

Az első nap után szemmel látható előnyben a kínai a sznúker-vb döntőjében

Egyéb egyéni
19 órája

Elképesztő dráma után Vu Ji-cö vívhatja a sznúker-vb döntőjét Shaun Murphyvel

Egyéb egyéni
Tegnap, 0:23

Rekordhosszúságú, őrjítő frém a sznúker-vb-n, Allen ledolgozta a hátrányát

Egyéb egyéni
2026.05.01. 23:08

Murphy és Higgins döntetlenre áll, Vu Ji-cö nagyon vezet a sznúker-vb elődöntőjében

Egyéb egyéni
2026.04.30. 22:53

Az 50 éves John Higgins is elődöntős a sznúker-vb-n

Egyéb egyéni
2026.04.30. 00:07

Újra fogott a Crucible átka, Murphy kiejtette a címvédőt a sznúker-vb-n

Egyéb egyéni
2026.04.29. 18:05

Ronnie O’Sullivan: Nem vagyok a sznúker rabszolgája

Egyéb egyéni
2026.04.29. 13:49

Egyenlített a címvédő a sznúker-vb-n

Egyéb egyéni
2026.04.28. 19:57
Ezek is érdekelhetik