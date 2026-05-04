Fordulatos döntő a sznúker-vb-n, Vu Ji-cö előnye már csak egy frém

Az állás 10–7 volt a kínainak az első nap után. A 22 esztendős Vu Ji-cö jobban játszott, reális részeredmény született. Ehhez képest a hétfő délutáni folytatás igazi rémálom lehetett az ázsiai játékos javára, mivel Murphy sorozatban öt frémet nyert, és ezzel máris a 43 éves angol vezetett.

Azonban Murphy 12–10-es előnye is gyorsan elolvadt, ekkor a kínai nyert sorozatban három frémet. így az este 20 órakor kezdődő végjáték előtt Vu Ji-cö 13–2-re vezet. A délutáni szakaszban a játékosok nem löktek nagy brékeket – 76-os volt a legnagyobb, ezt Murphy érte el –, de nagyon taktikus csatát vívtak.

Murphy 21 évvel az első világbajnoki címet után lehet ismét bajnok, beállítva a hétszeres győztes Ronnie O’Sullivan rekordját, akinek az első (2001) és az eddig legutolsó vb-címe (2022) között is 21 év telt el. Vu Ji-cö még nem volt világbajnok.

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

DÖNTŐ

Shaun Murphy (angol, 8.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) 12–13 – részeredmény

A mérkőzés az egyik fél 18. nyert frémjéig tart.