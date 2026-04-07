Koreai-magyar szolidaritás: az AIPS két elnökjelöltje megkoszorúzta a 2019-es dunai hajóbaleset emlékművét

2026.04.07. 19:57
null
Hi Don Dzsung, Ju Hje Rjong, Csisztu Zsuzsa és Szöllősi György (Fotó: Mravik Gusztáv)
Együtt koszorúzta meg a tragikus 2019-es dunai hajóbaleset 25 koreai és két magyar áldozatának emlékművét a Margit híd pesti hídfőjénél a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) két elnökjelöltje, a dél-koreai Hi Don Dzsung (a dél-koreai és az ázsiai sportújságíró-szövetség elnöke) és magyar riválisa, lapunk főmunkatársa, Csisztu Zsuzsa.

A két sportdiplomata az AIPS csütörtöktől hétfőig tartó lausanne-i tisztújító kongresszusára készül, de előtte Budapesten együtt vesznek részt a Magyar Sportújságírók Szövetsége által a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen rendezendő szerdai konferencián a mesterséges intelligencia szerepéről a sportújságírásban.

A keddi koszorúzáson részt vett Ju Hje Rjong, a budapesti Koreai Kulturális Központ igazgatója és Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, lapunk főszerkesztője is, aki ugyancsak részt vesz az AIPS svájci kongresszusán és a szervezet európai szekciójának alelnökeként ismét jelölt a szövetség vezetőségébe.

 

Hi Don Dzsung AIPS Csisztu Zsuzsa
Legfrissebb hírek

AIPS-médiadíj: sok magyar alkotás maradt versenyben a második szűkítés után

Egyéb egyéni
2026.03.25. 12:52

„Sports4All/All4Sports” – konferencia a sport társadalmi, kulturális és stratégiai jelentőségéről

Egyéb egyéni
2026.03.24. 21:24

Az AIPS és az MSÚSZ is megemlékezett a húsz éve elhunyt Gyulai Istvánról

Egyéb egyéni
2026.03.12. 16:47

NS-médiadíj: tizenhat magyar alkotás maradt versenyben az AIPS-nél

Egyéb egyéni
2026.03.09. 21:20

Sportjogi esetek

Egyéb egyéni
2026.02.25. 14:59

Lapunk főszerkesztője is jelölt az AIPS Europe végrehajtó bizottságába

Egyéb egyéni
2026.02.15. 13:41

„Nem csak szemlélői, formálói is lehetünk a pozitív társadalmi változásoknak” – Csisztu Zsuzsa, az AIPS elnökjelöltje Afrikában járt

Egyéb egyéni
2026.02.09. 16:58

Immár hivatalos: Csisztu Zsuzsa az AIPS elnökjelöltjei között

Egyéb egyéni
2026.01.31. 23:11
Ezek is érdekelhetik