Koreai-magyar szolidaritás: az AIPS két elnökjelöltje megkoszorúzta a 2019-es dunai hajóbaleset emlékművét
Együtt koszorúzta meg a tragikus 2019-es dunai hajóbaleset 25 koreai és két magyar áldozatának emlékművét a Margit híd pesti hídfőjénél a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) két elnökjelöltje, a dél-koreai Hi Don Dzsung (a dél-koreai és az ázsiai sportújságíró-szövetség elnöke) és magyar riválisa, lapunk főmunkatársa, Csisztu Zsuzsa.
A két sportdiplomata az AIPS csütörtöktől hétfőig tartó lausanne-i tisztújító kongresszusára készül, de előtte Budapesten együtt vesznek részt a Magyar Sportújságírók Szövetsége által a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen rendezendő szerdai konferencián a mesterséges intelligencia szerepéről a sportújságírásban.
A keddi koszorúzáson részt vett Ju Hje Rjong, a budapesti Koreai Kulturális Központ igazgatója és Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, lapunk főszerkesztője is, aki ugyancsak részt vesz az AIPS svájci kongresszusán és a szervezet európai szekciójának alelnökeként ismét jelölt a szövetség vezetőségébe.
Legfrissebb hírek
Sportjogi esetek
Egyéb egyéni
2026.02.25. 14:59
