Nemzeti Sportrádió

Gianni Merlo maradt az AIPS elnöke, Csisztu Zsuzsára szavazott a tagság negyede

Munkatársunktól
2026.04.13. 10:57
Fotó: Carlo Pozzoni/AIPS Media
Címkék
Magyar Sportújságírók Szövetsége AIPS Csisztu Zsuzsa Gianni Merlo
Két órával azután, hogy a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) Lausanne-ban zajló kongresszusa a szervezet alapszabályába iktatta, hogy a jövőben 75 éves kor fölött és három ciklusnál tovább senki sem lehet a szövetség vezetője, sorrendben hatodszor is elnöknek választotta a 79 esztendős, olasz Gianni Merlót – olvasható a Magyar Sportújságírók szövetségének beszámolójában.

A svájci Lausanne-ban vasárnap zajló tisztújító szavazás előtt Gianni Merlo két kihívója közül az Ázsiai Sportújságíró-szövetséget vezető koreai Hi Don Dzsung bejelentette visszalépését, és arra kérte a támogatóit, hogy Csisztu Zsuzsára szavazzanak. (A koreai és a magyar jelölt már szerdán, Budapesten bejelentette, hogy együttműködnek a változás reményében; sokan az AIPS és a Magyar Sportújságírók Szövetsége alelnöke, Csisztu Zsuzsa visszalépésére számítottak, végül azonban a magyar jelölt mérkőzött meg a 2005 óta regnáló Merlóval, mint az első női, egyben az első volt olimpikon elnökjelölt).

Az elnökválasztást Merlo 83–25-re nyerte meg. Magyar kihívója sportszerűen gratulált neki, emlékeztetve, hogy annak idején, az első kandidálásakor Merlo sem tudott győzni. Csisztu Zsuzsa a négy alelnöki helyért lezajlott szavazáson 43 szavazattal az 5. helyen végzett a versenyben maradó nyolc jelölt közül.

Az előző napon, szombaton lezajlott európai tisztújításon a francia Marc Ventouillac nyerte meg az elnökválasztást a ciprusi Erodotosz Miltiadusszal szemben, akinek főtitkár- (a török Murat Agca) és alelnökjelöltje (Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, az AIPS Europe eddigi alelnöke) ezután visszalépett a jelöltségtől.

Kapcsolódó tartalom

Különdíjjal jutalmazták a Nemzeti Sportrádió műsorát az AIPS-kongresszuson

A magyar delegáció péntek este teljes létszámban vett részt az AIPS Médiadíjak átadására rendezett ünnepségen.

Koreai-magyar szolidaritás: az AIPS két elnökjelöltje megkoszorúzta a 2019-es dunai hajóbaleset emlékművét

A megemlékezésen részt vett a budapesti Koreai Kulturális Központ igazgatója és az MSÚSZ elnöke, lapunk főszerkesztője is.

 

 

Legfrissebb hírek

Különdíjjal jutalmazták a Nemzeti Sportrádió műsorát az AIPS-kongresszuson

Egyéb egyéni
2026.04.11. 11:32

MSÚSZ: a mesterséges intelligencia térnyeréséről tartottak konferenciát Budapesten

Egyéb egyéni
2026.04.10. 14:23

Koreai-magyar szolidaritás: az AIPS két elnökjelöltje megkoszorúzta a 2019-es dunai hajóbaleset emlékművét

Egyéb egyéni
2026.04.07. 19:57

Elismeréseket adtak át az MSÚSZ éves kongresszusán

Egyéb egyéni
2026.03.30. 21:49

AIPS-médiadíj: sok magyar alkotás maradt versenyben a második szűkítés után

Egyéb egyéni
2026.03.25. 12:52

„Sports4All/All4Sports” – konferencia a sport társadalmi, kulturális és stratégiai jelentőségéről

Egyéb egyéni
2026.03.24. 21:24

Az AIPS és az MSÚSZ is megemlékezett a húsz éve elhunyt Gyulai Istvánról

Egyéb egyéni
2026.03.12. 16:47

NS-médiadíj: tizenhat magyar alkotás maradt versenyben az AIPS-nél

Egyéb egyéni
2026.03.09. 21:20
Ezek is érdekelhetik