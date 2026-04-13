Gianni Merlo maradt az AIPS elnöke, Csisztu Zsuzsára szavazott a tagság negyede

A svájci Lausanne-ban vasárnap zajló tisztújító szavazás előtt Gianni Merlo két kihívója közül az Ázsiai Sportújságíró-szövetséget vezető koreai Hi Don Dzsung bejelentette visszalépését, és arra kérte a támogatóit, hogy Csisztu Zsuzsára szavazzanak. (A koreai és a magyar jelölt már szerdán, Budapesten bejelentette, hogy együttműködnek a változás reményében; sokan az AIPS és a Magyar Sportújságírók Szövetsége alelnöke, Csisztu Zsuzsa visszalépésére számítottak, végül azonban a magyar jelölt mérkőzött meg a 2005 óta regnáló Merlóval, mint az első női, egyben az első volt olimpikon elnökjelölt).

Az elnökválasztást Merlo 83–25-re nyerte meg. Magyar kihívója sportszerűen gratulált neki, emlékeztetve, hogy annak idején, az első kandidálásakor Merlo sem tudott győzni. Csisztu Zsuzsa a négy alelnöki helyért lezajlott szavazáson 43 szavazattal az 5. helyen végzett a versenyben maradó nyolc jelölt közül.

Az előző napon, szombaton lezajlott európai tisztújításon a francia Marc Ventouillac nyerte meg az elnökválasztást a ciprusi Erodotosz Miltiadusszal szemben, akinek főtitkár- (a török Murat Agca) és alelnökjelöltje (Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, az AIPS Europe eddigi alelnöke) ezután visszalépett a jelöltségtől.