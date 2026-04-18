Hóbor Zalán és Szalai Fanni a sprint országos bajnok duatlonban

A férfi viadalon a Pécsi Sportiskola versenyzője, Hóbor a kőszegiek sportolójával, Medvegy Andrással küzdött a sikerért egészen a célig, s végül a győztes csupán négy másodperccel bizonyult gyorsabbnak riválisánál. A harmadik helyen az Újbuda SE színeiben indult Trungel-Nagy Zalán végzett, de ő már majdnem 20 másodperccel maradt el Hóbor idejétől, s 14-gyel a másodikként végzett Medvegyétől.

A női versenyben az egy hete Portugáliában sprint távú triatlon Európa-kupa futamon diadalmaskodó Szalai magabiztosan, több mint kétperces előnnyel diadalmaskodott. A második helyért ugyanakkor nagy csatát vívott Szász Csenge Orsolya és Katona Korinna, a küzdelemből pedig előbbi került ki győztesen mindössze három másodperc különbséggel.

A versenyzőknek öt kilométer futásból, húsz kilométer kerékpározásból és befejezésként 2.5 kilométer futásból álló távot kellett teljesíteniük.

Vasárnap ugyanitt a duatlon vegyes váltók országos bajnokságát rendezik.