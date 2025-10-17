Nemzeti Sportrádió

Triatlon-vb: mindhárom érmesünk ott lesz a szombati mixváltóban

2025.10.17. 16:25
Szalai Fanni is ott lesz a mixváltóban (Fotó: World Triathlon)
Kropkó Márta, Kovács Gyula, Szalai Fanni és Kropkó Márton alkotja majd a magyar négyest a szombati junior vegyes váltóban a wollongongi triatlon-világbajnokságon.

Már az első két nap sikerült túlteljesítenie az elvárásokat a magyar csapatnak az ausztráliai Wollongongban zajló triatlon-világbajnokságon. A harmadik nap is hasonlóan szép sikerekkel kecsegtet, hiszen előbb a PTS5-ös kategóriában rajthoz áll az idén Tatán és Szamarkandban is világkupát nyerő, paralimpiai 5. helyezett Mocsári Bence, majd nem sokkal utána jön az U23-as/junior mixváltó.

Tavaly a magyar váltó Kiss Gergely, Kropkó Márta, Dobi Gergő, Szalai Fanni összeállításban bronzérmes lett a franciák és a németek mögött. A mieink a szombaton – magyar idő szerint – 3:15-kor rajtoló futamban is hasonlóan szép sikerben reménykednek.

Csapatunkban ezúttal három triatlonosnak is meglesz a reménye, hogy az idei vb-n másodszor is a dobogón ünnepeljen. Az U23-asok között bronzérmes lett Kropkó Márta, ezüstérmesként zárt Kropkó Márton, míg a juniorversenyben Szalai Fanni szintén ezüstérmet szerzett. A negyedik váltótag az U23-as futamban 20. helyen célba érő Kovács Gyula lesz. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a négy versenyző fog rajthoz állni, akik a nyári Európa-bajnokságon egymás oldalán bronzérmesek lettek – a felnőttek között!

„Kropkó Mártát tettük az első helyre, aki az egyéniben elért harmadik helyével bebizonyította, hogy klasszisteljesítményre képes. Nagy rutinja van, a rá jellemző agresszív versenyzésével pedig azt várhatjuk tőle, hogy kialakít egy szökést. A csapatban legfiatalabb Szalai Fanni komfortosan érzi magát harmadikként, így ismét ebben a pozícióban mutathatja meg, hogy mit tud. A fiúknál szinte mindegy volt, hogy milyen sorrendben tesszük be őket. Végül az első napon óriásit futó, ezüstérmes Kropkó Mártonra esett a választás mint befutó ember, Kovács Gyula pedig a második körben kap szerepet” – mondta Tóth Szilárd U23-as programvezető.

A versenyt a World Triathlon a saját YouTube-csatornáján élőben közvetíti.

 

