Triatlon Európa-kupa: Szalai Fanni nyerte az elit női viadalt Monte Gordóban

2026.04.11. 19:01
Szalai Fanni (Fotó: Facebook/Magyar Triatlon-szövetség)
triatlon Szalai Fanni Monte Gordo
Szalai Fanni nagyszerű versenyzéssel megnyerte az elit női triatlonosok szombati Európa-kupa futamát a portugáliai Monte Gordóban.

 

A viadal eredményközlő oldala szerint a Vasas 18 éves sportolója 58:10 perc alatt teljesítette a sprint, azaz 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból, majd zárásként 5 kilométer futásból álló távot, és 22 másodperces előnnyel diadalmaskodott.

A több mint 60 fős mezőnyben Szalain kívül még hat magyar induló volt: Horváth Karolina 18. (59:34 p), Pusztai Dóra 24. (59:53 p), Nádas Nóra Romina 39. (1:00:40 óra), Katona Korinna 44. (1:01:06 ó), Baier Zsófia pedig 57. (1:05:36 ó) lett, míg Kovács Fruzsina a futás során feladta a versenyt.

 

Legfrissebb hírek

Triatlon: Szalai Fanni kilencedik lett Lanzarotéban

Egyéb egyéni
2026.03.15. 18:40

Olimpiai kvalifikációs triatlon-vk-futam lesz június végén Tiszaújvárosban

Egyéb egyéni
2026.01.26. 15:43

A jövő sztárjai: Lipták Tamás triatlonkapitány

Utánpótlássport
2026.01.12. 09:00

Los Angeles 2028: maximális létszámot céloz meg a Magyar Triatlonszövetség

Egyéb egyéni
2026.01.09. 11:17

Triatlon: marad a bevált receptnél az utánpótlás

Utánpótlássport
2026.01.06. 09:09

A 2025-ös év is hangos volt a magyar fiatalok nemzetközi sikereitől

Utánpótlássport
2026.01.02. 09:02

A Szalai nővérek érkezésével triatlonnal bővül a Vasas sportági kínálata

Atlétika
2025.12.14. 10:48

Három hónappal gyermeke születése után visszatér Kuttor-Bragmayer Zsanett

Egyéb egyéni
2025.12.12. 14:06
Ezek is érdekelhetik