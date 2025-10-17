Triatlon: a 17 éves Szalai Fanni világbajnoki ezüstérmes a juniorok között

Pénteken a junioroké volt a főszerep az ausztráliai Wollongongban, ahol már a csütörtöki nyitó napon meglett az előzetesen célként kitűzött két érem. Az U23-asok között a Kropkó testvérek fantasztikus teljesítményt nyújtottak: Márton ezüst-, Márta bronzérmes lett.

A 20 éven aluliakra 750 méter úszás, 20 kilométer kerékpározás és 5 kilométer futás várt a világ túloldalán. 62 versenyző futhatott be az óceánba a férfi juniorversenyben, köztük volt Holba Zsombor és Trungel-Nagy Zalán is. Három fiatal, az amerikai Blake Bullard, a spanyol Damián Suárez Couto és a brit Alex Robin jött ki legelöl a vízből, és a mieink is jól tartották magukat, a többiekkel együtt pattanhattak nyeregbe.

A kerékpározás nem döntött el semmit, az ausztrál Oliver Moxon felzárkózott, majd jöttek a többiek is, a lengyel Jakub Suchan és a belga Jasper Devos alig néhány méterrel a többiek előtt válthatott futócipőre. Az 5 kilométer elején Robin állt az élre, de a francia Tristan Douché még őt is lefutotta, így az aranyérem az ő nyakába került.

Szintén nagyot futott Holba Zsombor, aki a győztes mögött alig 19 másodperccel a 6. helyen ért célba. Trungel-Nagy Zalán sajnos egy technikai hiba miatt a kerékpározás közben feladni kényszerült a futamot.

Holba Zsombor (Fotó: World Triathlon)

A női versenyben Szalai Fanninak és Szobácsi Laurának drukkolhattunk. A 17 éves Szalai a többi esélyessel szemben a rajtzóna jobb szélét választotta, arról az oldalról elsők között ért oda az első két bójához. Miután visszafordultak előretört, sokáig az orosz Jana Csiszkaja mögött tempózott, majd fej fej mellett haladt vele a part felé.

A depózás után egy öttagú csoport állt össze az élen, Szalai is benne volt, szemben az őt a tavalyi vb-n legyőző Ambre Grasset-val. Szobácsi a fél percre érkező üldözők között tekert, ő is versenyben volt a legjobb tízbe kerülésért. A kerékpáros résztáv felénél a német Kjara Reckmann kapcsolt rá, de a Flagstaff Hillre ismét öten együtt tekertek fel. Az utolsó körben a luxemburgi Linda Krombach a földre került, így már csak négyen haladtak az élen.

Szalai erőfeszítéseinek meglett az eredménye, három riválisa maradt az 5 kilométeres futásra: Reckmann mellett az egyaránt francia Léa Houart és Lisa Lecompte volt még ott vele. Az 1-es rajtszámú szlovák Diana Dujajská fél percre zárkózott, a többiek, így Szobácsi is 46 másodpercre voltak tőle a verseny utolsó része előtt.

A magyar tehetség már az első kilométeren az élre tört, csak Houart tudta vele tartani a lépést. A hatalmas szélben sokáig váltott vezetéssel haladtak, és az izgalmak lépésről lépésre fokozódtak. A döntő pillanat ezernyolcszázzal a cél előtt jött el, amikor Houart ritmust váltott és leszakította magáról triatlonosunkat. Innen már nem volt visszaút, a francia megnyerte a világbajnokságot, Szalai Fanni éremkollekciója egy újabb csodálatos ezüstéremmel gazdagodott. Ne feledjük, hogy 2008-as születésűként állt helyt a főként 2006-osokból és 2007-esekből álló mezőnyben!

Fotó: World Triathlon

„Léa hihetetlenül futott, próbáltam tartani vele a lépést, ám ez most nem az én napom volt. Nehéz pálya volt, nem volt könnyű a kerékpáros rész, de nagyon szerettem rajta versenyezni. Próbáltam minél többet dolgozni, hogy leszakítsuk az üldözőket, ez sikerült is. Száz százalékot beleadtam a futásba, kicsit üresnek érzem magam, hogy nem sikerült nyerni. Viszont nem lehetek elégedetlen a teljes szezont figyelve, ami egy sérülés után hozott szép sikereket. Extra motivációt ad a télre, hogy még keményebben és okosabban készüljek fel a jövő évre” – mondta Szalai Fanni a befutót követően. Bár nagyon csalódott volt, biztosak vagyunk benne, hogy fantasztikus pályafutás áll előtte.

A dobogó alsó fokára Dunajská állhatott fel, aki óriási hajrával került Lecompte elé a végén. Szobácsi Laura két és fél perces hátrányban a 14. helyen ért célba.

Triatlon-világbajnokság, Wollongong

Férfi juniorverseny. Világbajnok: Tristan Douché (Franciaország) 55:42 perc, 2. Alex Robin (Nagy-Britannia) 55:47 perc, 3. Ignacio Flores Arana (Chile) 55:50 perc, …6. Holba Zsombor 56:00, Trungel-Nagy Zalán nem ért célba

Női juniorverseny. Világbajnok: Léa Houart (Franciaország) 1:03:41 óra, 2. SZALAI FANNI 1:04:17, 3. Diana Dunajská (Szlovákia) 1:04:54, …14. Szobácsi Laura 1:06:09