Duatlon ob: a Budaörs nyerte a vegyes váltók versenyét

Budaörsre került a duatlon vegyes váltó országos bajnoki címe: a Székely Konrád, Czigány András, Nádas Nóra Romina, Horváth Karolina Helga összeállításban versenyző csapat 1:33:49 óra alatt ért célba, és több mint egy perccel bizonyult gyorsabbnak a tavaly győztes, ezúttal másodikként végző újbudai együttesnél.

Harmadikként a DSI Debrecen kvartettje végzett, csupán 10 másodperccel elmaradva a második Újbuda idejétől a fejenként két kilométer futásból, nyolc kilométer kerékpározásból, valamint további egy kilométer futásból álló versenytávon.

DUATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

VEGYES VÁLTÓ (4x2 km futás, 8 km kerékpározás, 1 km futás):

1. Budaörsi Triatlon Klub (Székely Konrád, Czigány András, Nádas Nóra Romina, Horváth Karolina Helga) 1:33:49 óra

2. GANZAIR Team Újbuda SE (Trungel-Nagy Kolos, Trungel-Nagy Zalán, Kuttor-Bragmayer Zsanett, Fabók Vivien) 1:34:50

3. DSI Debrecen (Papp Laura Inez, Tomka Ézer, Pusztai Dóra, Dobi Gergő) 1:35:00