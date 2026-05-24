Triatlon meghívásos szupersprint ob: Lehmann Csongor és Szalai Fanni győzött

2026.05.24. 11:47
Lehmann Csongor (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
A férfiaknál Lehmann Csongor, a nőknél pedig Szalai Fanni győzött az elit triatlonosok meghívásos szupersprint országos bajnokságának egyenkénti indításos futamán, amelyet a Veszprém Triatlon Fesztivál keretében rendeztek vasárnap reggel.

A párizsi olimpián 11. Lehmann 21:38 perc alatt teljesítette a 250 méter úszásból, 8 kilométer kerékpározásból és 2 kilométer futásból álló távot, ezzel magabiztosan nyerte a viadalt. A 27 éves tiszaújvárosi versenyző mögött a debreceni Dobi Gergő ért célba másodikként, míg Lehmann klubtársa, Kiss Gergely lett a harmadik csaknem egyperces lemaradással.

A nőknél a 18 esztendős, áprilisban Európa-kupa-futamon is győztes Szalai 23:59 perces eredménnyel diadalmaskodott, több mint fél perccel megelőzve a Budaörs színeiben rajthoz álló Nádas Nóra Rominát. A bronzérmet Peszleg Dominika szerezte meg.

A negyedik alkalommal zajló veszprémi triatlonos hétvége 17 órától az elit versenyzők tömegrajtos szupersprint ob-futamával zárul.

 

TRIATLON
Szupersprint elit országos bajnokság, Veszprém
Férfiak
1. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi TK) 21:38 perc
2. Dobi Gergő (DSI Debrecen) 21:56
3. Kiss Gergely (Tiszaújvárosi TK) 22:32
Nők
1. Szalai Fanni (Vasas SC) 23:59 perc 
2. Nádas Nóra Romina (Budaörsi TK) 24:30 
3. Peszleg Dominika (Honvéd Szondi György SE) 25:03

 

