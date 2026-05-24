Triatlon meghívásos szupersprint ob: Lehmann Csongor és Szalai Fanni győzött

A párizsi olimpián 11. Lehmann 21:38 perc alatt teljesítette a 250 méter úszásból, 8 kilométer kerékpározásból és 2 kilométer futásból álló távot, ezzel magabiztosan nyerte a viadalt. A 27 éves tiszaújvárosi versenyző mögött a debreceni Dobi Gergő ért célba másodikként, míg Lehmann klubtársa, Kiss Gergely lett a harmadik csaknem egyperces lemaradással.

A nőknél a 18 esztendős, áprilisban Európa-kupa-futamon is győztes Szalai 23:59 perces eredménnyel diadalmaskodott, több mint fél perccel megelőzve a Budaörs színeiben rajthoz álló Nádas Nóra Rominát. A bronzérmet Peszleg Dominika szerezte meg.

A negyedik alkalommal zajló veszprémi triatlonos hétvége 17 órától az elit versenyzők tömegrajtos szupersprint ob-futamával zárul.

TRIATLON

Szupersprint elit országos bajnokság, Veszprém

Férfiak

1. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi TK) 21:38 perc

2. Dobi Gergő (DSI Debrecen) 21:56

3. Kiss Gergely (Tiszaújvárosi TK) 22:32

Nők

1. Szalai Fanni (Vasas SC) 23:59 perc

2. Nádas Nóra Romina (Budaörsi TK) 24:30

3. Peszleg Dominika (Honvéd Szondi György SE) 25:03