Triatlon: Szalai Fanni kilencedik lett Lanzarotéban

KÜLÖNLEGES HELYSZÍNEN, egy vulkanikus szigeten rendezték meg a 2026-os idény első világkupafutamát. Lanzarotéban a sprinttávú verseny egy 750 m-es úszásból, egy technikás 21 km-es kerékpárpályából és egy 5 km-es futásból állt, a híres szél pedig ezúttal is alaposan feladta a leckét a triatlonosoknak.

A női futamban Szalai Fanni pályafutása első világkupa-versenyén állt rajthoz, és rögtön a világelitben kezdett. A kerékpározás végén sajnos bukott, amivel leszakadt az élcsoportról, de hatalmas küzdéssel folytatta a versenyt, és végül mindössze 50 másodperc hátránnyal a 9. helyen ért célba. Horváth Karolina végig kiegyensúlyozottan versenyzett, stabilan a mezőny első felében haladva a 19. helyen zárta a futamot. A férfiaknál legjobb magyar eredményt Dévay Zsombor érte el: egészen a futás elejéig az élmezőnnyel haladt, végül kevesebb mint egy perccel a győztes mögött a 24. helyen zárta a versenyt.

„Jó volt a felnőttek között versenyezni, az úszás egészen kellemesen alakult, ott még nem nyomták neki annyira, így az élre állhattam. A bicikli brutálisan alakult, de jól bírtam, egészen a bukásig. A futás is ment, összességében örülök ennek az eredménynek” – fogalmazott Szalai a szövetség Facebook-oldalán.

TRIATLON

VILÁGKUPA, LANZAROTE

Férfiak: 1. David Cantero Del Campo (spanyol) 54:45 perc, 2. Helleig (német) 54:48, 3. Adelmoula (marokkói) 55:01, 24. Dévay Zsombor 55:39, …27. Kovács Gyula 55:50, …47. Trungel-Nagy Zalán 57:47, …56. Hóbor Zalán 59:12, …60. Kiss Gergely 01:00:41 óra, 61. Hóbor Lehel 01:00:53, …64. Szűcs András 01:03:12. Nők: 1. Nina Eim (német) 01:02:14 óra, 2. Taylor-Brown (brit) 01:02:19, 3. Lindemann (német) 01:02:22, …9. Szalai Fanni 01:03:04, …19. Horváth Karolina 01:03:47., …43. Peszleg Dominika 01:08:12, …47. Nádas Nóra Romina 01:10:25