Egyenlített a címvédő a sznúker-vb-n

A címvédő Csao Hszin-tung 3–0-ra vezetett már Shaun Murphy ellen a délelőtti, kora délutáni nyitó szakaszban, ám ekkor visszaesett a játéka, és a 2005-ös világbajnok Murphy sorozatban öt (!) frémet nyerve fordított. Mindketten sokat hibáztak, de a kínai többet, így az angolnál volt az előny az esti folytatás előtt.

Az esti szakaszban sokáig felváltva nyerték a frémeket, ám az utolsó kettőt Csao Hszin-tung hozta, így ők 8–8-ról folytatják szerdán.

A világbajnokok másik rangadóján Neil Robertson és John Higgins között nem repkedtek a nagyon magas brékek, de így is kőkemény csatát vívtak. Az ausztrál és a skót hosszú frémek egész sorát játszotta, olyannyira, hogy az esti programot is csúsztatni kellett egy kicsit. Robertson 5–3-ra vezetett a több mint négyórás szakasz végén.

Hosszein Vafaei óriási brúvúrral jutott be a nyolc közé, hiszen döntő frémes ütközetben legyőzte a világelső Judd Trumpot. A selejtezőből érkezett, tehát nem kiemelt iráni nagyon megszenvedett Vu Ji-cövel csatájuk első felében. A 22 éves kínai 4–2-re vezetett. Vafaei összekapta magát, kihasználta, hogy Vu Ji-cö néha többet kockáztatott a kelleténél, és megnyerve a 7. és a 8. frémet 4–4-re egyenlített – ők ketten innen folytatják.

A negyeddöntő érdekessége, hogy a felső ágon négy világbajnok csatázik a döntős helyért, míg az alsó ágon még egyik játékos sem nyerte meg a vb-t korábban.

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

NEGYEDDÖNTŐ

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Shaun Murphy (angol, 8.) 8–8 – részeredmény

Mark Allen (északír, 14.)–Barry Hawkins (angol, 11.) 8–8 – részeredmény

John Higgins (skót, 5.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.) 3–5 – részeredmény

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Hosszein Vafaei (iráni) 4–4 – részeredmény

A NEGYEDDÖNTŐ ÁGRAJZ SZERINT

