Nyolcszáznegyven millió forintos támogatás a kis és közepes sportegyesületeknek

2026.03.13. 11:42
null
Fotó: Kovács Péter
A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága a Sportegyesületek Országos Szövetségével (SOSZ) együttműködve idén is meghirdette a HISZEK Benned! Sport Programot, amelynek keretében csaknem 700 kis és közepes sportszervezet részesült támogatásban 840 millió forintos keretösszegből.

„A sportirányításban kiemelten fontosak számunkra az egyesületek. A HISZEK Benned! Sport Programmal azokat a kis és közepes sportegyesületeket támogatjuk, amelyek munkája elengedhetetlen a magyar sport megtartása és fejlődése szempontjából. A közel 840 millió forintos össztámogatáshoz március végéig juthat hozzá a program keretében sikeresen pályázó közel 700 sportegyesület” – fogalmazott Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A HISZEK Benned! Sport Program 2016 óta segíti a kis és közepes sportegyesületeket, a program az elmúlt évtizedben összesen 4187 millió forint támogatást nyújtott a számukra.

„Az elsősorban falusi és kisvárosi egyesületeket támogató program akkor folytatódhat tovább, ha Magyarország kormánya továbbra is stratégia fontosságú területként kezeli a magyar sportot. Bízunk benne, hogy ez a jövőben is így marad” – emelte ki Deutsch Tamás, a SOSZ elnöke.

A HISZEK Benned! Sport Program nyertes pályázóinak listája megtalálható a Sportegyesületek Országos Szövetségének honlapján, a https://sosz.hu/hiszek-benned-sport-program/ weboldalon.

 

