Könyv jelent meg a Magyar Athletikai Club 150 évéről

A Magyar Sport Házában mutatták be szerda délelőtt a Magyar Athletikai Club 150 évéről szóló könyvet. Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetsége és az MTK elnöke, egyben a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke párját ritkító történetként emlegette a nagy hagyományú klub múltját.

„A magyar olimpizmus 1896 óta íródó történetében arany betűkkel jegyzik a MAC-nak a sikereit. A magyar sport nem képzelhető el a MAC által meghatározott keretek és értékek nélkül. Nemzeti büszkeség, amely európai rekordokat tart, ez sokszor világrekordot is jelent. Az egyesület a modern polgári sport első európai szabadtéri atlétikai és ökölvívóversenyét rendezte meg” – emelte ki Deutsch Tamás a köszöntőbeszédében.

A kiadványnak rengeteg előzménye volt, már 1925-ben is készült kötet a klub történetéről, majd ezt követte néhány kiadvány az 1946-os kényszerű beszüntetésig.

Kállay Kristóf és Deutsch Tamás a könyvekkel (Fotó: Árvai Károly)

„A Török János által korábban megírt könyv jól összefoglalja egyesületünk történetét, ez a mostani könyv más szemszögből közelíti meg. Olyan anyagok szerepelnek benne, amelyek korábban nem voltak ismertek. A Sportállamtitkárság pénzügyi háttere nélkül nem jöhetett volna létre, a Nemzeti Sport is támogatta a könyvet oly módon, hogy a MAC-ot érintő cikkeit térítésmentesen tudtuk felhasználni” – mondta Kállay Kristóf, a Magyar Athletikai Club elnöke.

A 370 oldalas kötetben két erős szakosztály – a műkorcsolyázó- és a labdarúgó- – elmúlt 25 évét is feldolgozták, a Józsa Gábor maratoni futóval készült interjú szintén érdekes fejezete a könyvnek.

A MAC az 1936-os berlini olimpiáig a legsikeresebb magyar sportegyesület volt az ötkarikás játékokon. Fennállása során 18 olimpiai bajnokot adott a magyar sportnak. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Kárpáti György is itt kezdett el úszni, Kemény Ferencnek és a kalapácsvető Németh Imrének is ez volt az első klubja.