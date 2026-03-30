A Hungaroring Sport Zrt. lett a MotoGP és a Superbike-vb magyar futamának promótere

A hungaroring.hu-n olvasható hír szerint a Hungaroring Sport Zrt. a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (NRÜ) és a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) szakmai közreműködésével valósítja meg a két rendezvényt a balatonfőkajári Balaton Park Circuiten.

„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Formula 1 után a Superbike-vb és a MotoGP hazai futamainak is a Hungaroring lehet a promótere” – idézte a közlemény Gyulay Zsoltot, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatóját.

„Csapatunk az elmúlt 40 évben olyan tapasztalatokra tett szert a világszintű technikaisport-események szervezése terén, amelyek stabil alapot jelentenek ehhez az új kihíváshoz. A feladat összetett, de a Hungaroring csapata korábban is szervezett már a pályán kívüli eseményeket – gondoljunk csak a Nagy Futamra vagy a Red Bull Air Race-re. Célunk, hogy a tőlünk megszokott világszínvonalat a két motoros világbajnoki futamon is garantáljuk. Ennek érdekében szorosan együttműködünk az NRÜ-vel, a MAMS-sal és a Balaton Park Circuit-tel” – fogalmazott Gyulay Zsolt.

A közlemény szerint a Balaton mellett elhelyezkedő létesítményben dolgozók már hónapokkal ezelőtt elkezdték a felkészülést a két versenyhétvégére a Nemzetközi Motorkerékpáros Szövetség (FIM) és a jogtulajdonos iránymutatása alapján.

„Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk tavaly a két motoros esemény után, és büszkék vagyunk rá, hogy a Balaton Park Circuit-en továbbra is vendégül láthatjuk a világ legjobb gyorsasági motorversenyzőit” – mondta Walterné Dancsó Adrienn, a balatonfőkajári versenypálya operatív igazgatója.

„A pályán minden, időarányosan szükséges munkát elvégeztünk, újabb sportbíró-jelöltek teljesítették az elméleti képzéseket, ők a gyakorlati oktatás után készen állnak majd arra, hogy a legnagyobb versenyeken közreműködjenek.”

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára úgy fogalmazott, biztos benne, minden sportbarátnak „örökké emlékezetes élmény volt”, hogy tavaly több évtizednyi szünet után ismét Magyarországra utaztak a motorsportok világának legjobb versenyzői.

„Hazánkban az autó- és motorsportok hatalmas rajongótáborral bírnak, remélem, hogy ebből a közösségből is sokakat meg tudunk szólítani. A Hungaroring munkatársai a rendezést tekintve minden évben egyre magasabbra helyezik a lécet nem csak a magyar, de a nemzetközi sportcsalád számára is. Úgy gondolom, partnereikkel, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel és a Magyar Motorsport Szövetséggel kiegészülve a Balaton Park Circuit-en is a már megszokott profizmussal szervezik majd meg ezeket a kiemelkedő sporteseményeket” – jelentette ki az államtitkár.

A Superbike-vb magyarországi fordulóját május 1-3. között, a MotoGP Magyar Nagydíját pedig június 5-7. között rendezik a Balaton mellett.