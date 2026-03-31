Hiánypótló életmódkönyv készült a felső tagozatos diákoknak

A Millenium Kávéházban tartották a Fuss Neki! – Aktiváld a benned rejlő szupererőt című könyv bemutatóját. A felső tagozatos gyerekeknek szóló kiadvány ötletgazdája, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár az eseményen elmondta, a megjelenés nagy mérföldkövet jelent.

„Meglátásom szerint ez a könyv nemcsak a sport világára, hanem az egész magyar társadalomra hatással lesz. Ha a gyerekek nagy számban elkezdenek sportolni, az kihat a magyar sportra és társadalomra is, egészségesebb és jobb tartású fiatalok nőnek fel, ezáltal magasabb minőségű életet élhetnek a honfitársaink” – fogalmazott az államtitkár.

A könyvbemutatón a kötet szerkesztője, Hódi Kata meseterapeuta és az elismert társszerzők – Csáky László sportcoach, Harsányi Szabolcs Gergő sportpszichológus, Szemes Ágnes sportpszichológus, Topál József biológus, etológus, az MTA doktora, Balla-Evetovics Hajnalka ultrafutó, szakújságíró, Góg Anikó olimpikon triatlonista, Szász Máté biológus, sport- és prevenciós szakember, valamint Vada Gergely alvásszakértő – tartottak kerekasztal-beszélgetést. Többek között olyan témákat érinettek, minthogy miből áll a teljesítmény, a sport energiát visz-e vagy ad, illetve milyen napi rutinok és egyszerű eszközök segíthetnek a testi és mentális egyensúly kialakításában. A szerzők szerint a kötet előnye, hogy komolyan veszi a gyerekeket, nem felülről prédikál, hanem hiteles információkat ad, amelyek alapján eldönthetik, az olvasottakat hogyan és milyen formában kamatoztassák.

A fiatalos nyelvezetű könyv négy karakter (Ludó, Venta, Vigor és Forti) segítségével olyan kulcstémákat dolgoz fel, mint az alvás, táplálkozás, mozgás, önismeret, kognitív képességek. A legfrissebb kutatásokra épülő, a szülők és pedagógusok számára egyaránt azonnal alkalmazható, gyakorlati tudást nyújtó kiadvány a Sportoló Nemzet Tanév 2025/26 keretében, a fiatalokat célzó egészségfejlesztési kezdeményezés részeként jött létre, amely mögött a hazai sport- és módszertani szakmai háttér is megjelenik.

A fiatalokat a tudatos döntéshozatalra sarkalló kiadvány májusban ötezer diákhoz jut el, ősztől pedig az a cél, hogy valamennyi felső tagozatos tanuló számára elérhető legyen, valamint a Kréta-rendszeren keresztül a Nemzeti Köznevelési Portálon valamennyi pedagógusnak is elérhetővé válik. A kereskedelmi forgalomban nem kapható könyv anyagához rövidebb, online formában a https://sportolonemzet.hu/fussneki/ felületen pedig bárki hozzáférhet.