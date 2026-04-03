„Ezek olyan értékek, amiket nem szabad elengedni” – összefogás a magyar sportért

„Az, hogy gombaszámra nőnek ki a tanuszodák, hogy az egyesületek tudnak létezni, hogy van hová levinnem a gyerekeket, ezek olyan értékek, amiket nem szabad elengedni” – fogalmazott a magyar sportjövő érdekében kezdeményezett petíciót népszerűsítő kisfilmben a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző, Nagy Tímea.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint „a magyar sport jövőjét az veszélyezteti, ha a kialakult rendszert átalakítják.”

Schmitt Pál kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző, a MOB korábbi elnöke, volt köztársasági elnök szerint pont az veszélyeztetné a kialakult struktúrát, ha „változás jönne.”

Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes szereplők szerint a magyar sportra túl sok pénzt fordít az állam. „Az ellenzéki politikai erő elképzelése, hogy negatív, megszorító logika alapján változtatni akar a magyar sport támogatásán” – szögezte le.

Sámuel Botond, a Tatabányai SC ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy komoly következményekkel járhat a támogatások mértékének csökkenése vagy esetleg ezeknek teljes megszűnése. „Teljes mértékben ellehetetlenítené a magyar sportot” – mondta.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke azt emelte ki, hogy minden sporteredmény méltó arra, hogy kiálljanak mellette.

Szekeres Pál olimpiai bronzérmes, háromszoros paralimpiai bajnok szerint a petíció egy jó alkalom arra, hogy „kifejezzük azt a meggyőződést, hogy jó az út.”

Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó szerint az egészséges életmód kerülhet veszélybe egy esetleges kormányváltással.

Lapunk főszerkesztője, Szöllősi György leszögezte, hogy „ki kell állnunk a magyar sport mellett”.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója így fogalmazott: „Van mit elveszítenünk és van mit megvédenünk.”

