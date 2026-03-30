Schmidt Ádám: A magyar sport soha nem volt olyan kegyelmi állapotban, mint 2011 óta

A Sportinfó 2026 nyíregyházi fórumán Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár mellett részt vett Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója, valamint Helebrandt Máté, a Nyíregyházi Sportcentrum négyszeres olimpikon, Európa-bajnoki bronzérmes gyaloglója.

„A vármegyékbe ellátogatva körbejárjuk az országot, hogy találkozzunk a sportegyesületek munkatársaival és a testnevelőtanárokkal. Célunk, hogy átbeszéljük a mindennapok sportot érintő kihívásait és lehetőség szerint megoldást is találjunk rájuk” – mondta köszöntőjében az államtitkár, aki kiemelte, a sport képes arra, hogy olyan embereket neveljen, akik az élet más területén is megállják a helyüket. Rámutatott arra is, hogy fontos, hogy a fiatalok előtt olyan példaképek legyenek, akik valódi teljesítményt tettek le az asztalra.

Schmidt Ádám megemlítette, hogy nem először jár a Continental Arénában, ahol annak idején a 2020-ban elhunyt Sitku Ernő vezetett körbe, aki példaképe a magyar kosárlabda társadalomnak és a magyar sportvilágnak, és akire méltóképpen kell emlékeznünk. Rengeteg fiatalt csábított le a kosárlabda pályára, válogatott mezben pedig elképesztő örömet szerzett honfitársainknak, az államtitkár szerint ilyen példaképekre van szüksége társadalmunknak.

A szakmai fórumon hangsúlyos téma volt az infrastruktúra fejlesztése is, hiszen a megfelelő létesítményi háttér alapvető feltétele minden sporttevékenységnek. Nyíregyházán és a vármegyében is sok ilyen beruházás valósult meg. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum, a városi uszoda és minden igényt kielégítő Nyíregyházi Városi Stadion is az utóbbi években épült meg, ezenkívül 64 kültéri sportpark is épült a városban.

„Az elmúlt tizenhat évben nemcsak európai, hanem világviszonylatban is jelentősnek mondható létesítményfejlesztéseket valósítottunk meg Magyarországon. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe 106.6 milliárd forint sporttámogatás érkezett az elmúlt 16 évben, ebből az 47.8 milliárd forint az infrastruktúra fejlesztésre, a többi a sportegyesületek működését segítette. Ez is jól jelzi, hogy a magyar kormány részére kiemelt stratégiai ágazat volt a sport. A magyar sport soha nem volt olyan kegyelmi állapotban, mint 2011 óta” – fogalmazott Schmidt Ádám, aki azt is hangsúlyozta, ha a jelenlegi vezetés marad, akkor a TAO program 2029-ig biztosan működni fog, ez pedig évente 124.9 milliárd forintot jelent a hat látványsportágnak.