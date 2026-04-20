Tekvandó: aranyat és bronzot szereztek a Márton ikrek Spanyolországban

A hazai szövetség beszámolója szerint a vasárnap zárult viadalon a 62 kg-ban indult Márton Viviana első kiemeltként erőnyerő volt az első körben, majd ahogy bekapcsolódott a versenybe, mind a négy mérkőzését megnyerve végzett az első helyen. A nyolcad-, a negyed- és az elődöntőben is spanyol riválist vert, a döntőben pedig a cseh Petra Stolbován kerekedett felül két menetben.



Márton Luana a 67 kilogrammos küzdelmi kategóriában szerepelt. Ő is az első helyen volt kiemelve, és spanyol, majd olasz vetélytárs legyőzésével jutott be az elődöntőbe, ahol három menetben maradt alul az elefántcsontparti Ruth Gbagbival szemben.