Nemzeti Sportrádió

Tekvandó: aranyat és bronzot szereztek a Márton ikrek Spanyolországban

2026.04.20. 12:50
Újabb érmekkel gazdagodtak a Márton testvérek (Fotó: Árvai Károly, archív)
Címkék
tekvandó Márton Luana Márton Viviana
A tekvandóban olimpiai és világbajnok Márton Viviana arany-, ikertestvére, a háromszoros vb-győztes Luana bronzérmet szerzett a G1-es besorolású Spanyol Openen Alicantéban.

A hazai szövetség beszámolója szerint a vasárnap zárult viadalon a 62 kg-ban indult Márton Viviana első kiemeltként erőnyerő volt az első körben, majd ahogy bekapcsolódott a versenybe, mind a négy mérkőzését megnyerve végzett az első helyen. A nyolcad-, a negyed- és az elődöntőben is spanyol riválist vert, a döntőben pedig a cseh Petra Stolbován kerekedett felül két menetben.


Márton Luana a 67 kilogrammos küzdelmi kategóriában szerepelt. Ő is az első helyen volt kiemelve, és spanyol, majd olasz vetélytárs legyőzésével jutott be az elődöntőbe, ahol három menetben maradt alul az elefántcsontparti Ruth Gbagbival szemben.

 

tekvandó Márton Luana Márton Viviana
Ezek is érdekelhetik