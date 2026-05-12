Tekvandó Eb: Márton Viviana már érmes, Salim Sharif Gergely a legjobb nyolc között

Márton Viviana, az UTE húszéves versenyzője második kiemeltként erőnyerő volt, így a negyeddöntőért kellett először megküzdenie. Sikeresen kezdett, 2:0-s győzelmet aratva jutott túl észt ellenfelén, Carmen Raagmetsen, utána pedig a török Hatice Pinar Yigitalpnál bizonyult jobbnak ismét kétszer két percben, ezzel biztos érmessé lépett elő – a hazai sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint.

A férfiak 58 kilogrammos súlycsoportjában a korábbi Eb-ötödik Salim Sharif Gergely, az MTK 24 éves tekvandósa a ciprusi Prodromosz Angelosz Haddzsikoszti 2:0-s legyőzésével könnyedén jutott be a nyolcaddöntőbe, majd a német Nicolai Yuma Sparrét késztette megadásra szintén két menetben, s lett így tagja a legjobb nyolcnak.