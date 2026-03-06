Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 1–0 – ÉLŐ, ZTE–ETO 2–1

Férfi röplabda Extraliga: két évvel hosszabbított a Kaposvár vezetőedzője

2026.03.06. 11:20
null
Zoran Kedacic (középen) szerződést hosszabbított a Kaposvárral (Fotó: Facebook, Fino Kaposvár)
Címkék
röplabda Zoran Kedacic Fino Kaposvár
A kupagyőztes Fino Kaposvár férfi röplabdaklubja pénteken bejelentette, hogy kétéves szerződéshosszabbításban állapodott meg Zoran Kedacic vezetőedzővel.

A somogyi egyesület Facebook-oldalán olvasható közlemény szerint a 41 éves szlovén szakember így 2028. május 31-ig irányíthatja a csapatot, amelynek vezetését tavaly vette át. A mostani idényben Magyar Kupát nyert az együttes, a bajnokságban pedig a második helyen áll.

„Sokat jelent számomra, hogy megbecsülik és tisztelik a munkámat. Számomra az a legfontosabb, hogy itt Kaposváron egy jól szervezett klubnál, professzionális környezetben, kiváló feltételek között dolgozhatok, ahogy az is fontos nekem, hogy a játékosoknak itt minden adott, így csak a munkára, vagyis a röplabdára kell koncentrálniuk” – idézte a közlemény Kedacicot.

„Zoran a mostani idényben pont azt adta a klubnak, amit előzetesen vártunk tőle. Szakmai felkészültsége, elhivatottsága és a játékosokkal kialakított kapcsolata a garancia arra, hogy a következő két évben a csapat sportszakmai irányítása a legjobb kezekben legyen” – mondta Geiger András szakmai munkáért felelős elnökségi tag.

A Kaposvár célja, hogy a következő két idényben is stabil, versenyképes csapatot építsen, amely a hazai és a nemzetközi porondon is eredményesen szerepelhet.

röplabda Zoran Kedacic Fino Kaposvár
Legfrissebb hírek

Simán döntőbe jutott a Vasas a női röplabda Extraligában

Röplabda
2 perce

Röplabda: letette a névjegyét a MEVZA-kupán az Újpest U19-es csapata

Utánpótlássport
2026.03.05. 09:00

Hollósy László: Mesébe illő a történetünk

Röplabda
2026.03.02. 20:29

Férfi röplabda Extraliga: a Kaposvár három szettben győzött Debrecenben

Röplabda
2026.03.01. 19:41

Röplabda: Hollósy László megnyerte csapatával a Német Kupát

Röplabda
2026.02.28. 18:48

Nem jött össze a kaposvári bravúr a Challenge-kupában

Röplabda
2026.02.25. 22:00

Férfi röplabda Extraliga: sima kaposvári győzelem Kecskeméten

Röplabda
2026.02.25. 21:28

A hónap utánpótlásedzője: Kőnig Gábor röplabdatréneré a januári díj

Utánpótlássport
2026.02.25. 16:13
Ezek is érdekelhetik