Férfi röplabda Extraliga: két évvel hosszabbított a Kaposvár vezetőedzője

A somogyi egyesület Facebook-oldalán olvasható közlemény szerint a 41 éves szlovén szakember így 2028. május 31-ig irányíthatja a csapatot, amelynek vezetését tavaly vette át. A mostani idényben Magyar Kupát nyert az együttes, a bajnokságban pedig a második helyen áll.

„Sokat jelent számomra, hogy megbecsülik és tisztelik a munkámat. Számomra az a legfontosabb, hogy itt Kaposváron egy jól szervezett klubnál, professzionális környezetben, kiváló feltételek között dolgozhatok, ahogy az is fontos nekem, hogy a játékosoknak itt minden adott, így csak a munkára, vagyis a röplabdára kell koncentrálniuk” – idézte a közlemény Kedacicot.

„Zoran a mostani idényben pont azt adta a klubnak, amit előzetesen vártunk tőle. Szakmai felkészültsége, elhivatottsága és a játékosokkal kialakított kapcsolata a garancia arra, hogy a következő két évben a csapat sportszakmai irányítása a legjobb kezekben legyen” – mondta Geiger András szakmai munkáért felelős elnökségi tag.

A Kaposvár célja, hogy a következő két idényben is stabil, versenyképes csapatot építsen, amely a hazai és a nemzetközi porondon is eredményesen szerepelhet.