Supermoto: tovább bővül és fejlődik a magyar vb-futamnak otthont adó visontai létesítmény

K. Zs.K. Zs.
2026.03.06. 11:20
Surányi Balázs a Supermoto GP világbajnoki sorozat tavalyi magyarországi futamán a visontai Black Star Speedwayen (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
supermoto-vb Black Star Speedway motorsport
Új fejlesztéseket és bővítéseket jelentett be a Supermoto-világbajnokság magyarországi fordulójának első alkalommal tavaly otthont adó visontai Black Star Speedway versenypálya üzemeltetője: az eseményt az idén szeptember elején rendezik meg, és már nem két, hanem háromnapos lesz.

Az S1GP Hungary hivatalos honlapján olvasható közlemény szerint az idén legalább egy kategória, mégpedig az aszfaltos pályán zajló S4-es bajnokság viadalával bővül a visontai program, így a világ legjobbjait felvonultató S1GP, valamint az S2 és az SM Junior géposztály versenyeivel együtt három napig tart majd a rendezvény.

Mivel a tavalyi magyarországi forduló mind a nézők, mind pedig a résztvevő versenyzők és csapatok részéről pozitív visszajelzéseket kapott, a pálya tulajdonosa a növekvő igények kiszolgálása érdekében 1200 négyzetméterrel növelte a paddock 1 területét, ezzel a csapatok számára rendelkezésre álló burkolt terület mérete eléri a 6500 négyzetmétert.

A boxutcában elhelyezkedő terasz alapterülete szintén nő, alatta pedig új mentőállomás kap helyet, ezzel a visontai pálya nagyot lép előre a rendezvény- és a sportszakmai biztosítás terén is. Az aszfaltburkolatú, ugratókat és döntött kanyarokat tartalmazó úgynevezett Sky Section mellett lévő nézői pontot szintén fejlesztik, itt színpad felállítására és további szolgáltatók kitelepüléseire lesz lehetőség.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett a versenymotorokat forgalmazó TM Moto Hungary is hivatalos partnere lett az idei versenynek, és az új szurkolói zónában látványos megjelenést tervez a viadal idejére.

A szeptember 4. és 6. között sorra kerülő futamra a helyszínen, valamint az Eventim országos hálózatában személyesen, az s1gp.hu és az eventim.hu honlapon pedig online válthatók kedvezményes árú belépőjegyek.

Tavaly két nap alatt több mint 4000 néző látogatott el a supermoto-vb magyarországi fordulójára, és a szurkolók  hazai sikernek is örülhettek: Bereczki Dávid az SM Junior Európa-bajnoki géposztályban Visontán szerezte meg pályafutása első futamgyőzelmét.

(MTI)

 

Ezek is érdekelhetik