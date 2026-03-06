Udvardy Panna búcsúzott az antalyai negyeddöntőben

A világranglistán 95. helyezett magyar játékos az ukrán Anhelina Kalinyina (189.) ellen lépett pályára pénteken és két szoros szettben maradt alul a 2 óra 25 perces találkozón.

Antalya a múlt héten is otthont adott egy challenger-versenynek, akkor Udvardy egyesben a nyolcaddöntőig jutott.

Tenisz, WTA-torna, Antalya

Negyeddöntő:

Anhelina Kalinyina (ukrán)–Udvardy Panna (2.) 7:6 (7–3), 7:5