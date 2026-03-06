Udvardy Panna búcsúzott az antalyai negyeddöntőben

A második helyen kiemelt Udvardy Panna vereséget szenvedett a 115 ezer dollár (36,5 millió forint) összdíjazású antalyai salakpályás női challenger-tenisztorna negyeddöntőjében.
A világranglistán 95. helyezett magyar játékos az ukrán Anhelina Kalinyina (189.) ellen lépett pályára pénteken és két szoros szettben maradt alul a 2 óra 25 perces találkozón.
Antalya a múlt héten is otthont adott egy challenger-versenynek, akkor Udvardy egyesben a nyolcaddöntőig jutott.
Tenisz, WTA-torna, Antalya
Negyeddöntő:
Anhelina Kalinyina (ukrán)–Udvardy Panna (2.) 7:6 (7–3), 7:5
