Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 1–0 – ÉLŐ, ZTE–ETO 2–1

Udvardy Panna búcsúzott az antalyai negyeddöntőben

2026.03.06. 11:56
Udvardy Panna két szettben kapott ki (Fotó: Getty Images)
Címkék
Anhelina Kalinyina WTA Udvardy Panna
A második helyen kiemelt Udvardy Panna vereséget szenvedett a 115 ezer dollár (36,5 millió forint) összdíjazású antalyai salakpályás női challenger-tenisztorna negyeddöntőjében.

A világranglistán 95. helyezett magyar játékos az ukrán Anhelina Kalinyina (189.) ellen lépett pályára pénteken és két szoros szettben maradt alul a 2 óra 25 perces találkozón.

Antalya a múlt héten is otthont adott egy challenger-versenynek, akkor Udvardy egyesben a nyolcaddöntőig jutott.

Tenisz, WTA-torna, Antalya
Negyeddöntő:
Anhelina Kalinyina (ukrán)–Udvardy Panna (2.) 7:6 (7–3), 7:5

 

Anhelina Kalinyina WTA Udvardy Panna
Legfrissebb hírek

„Éjfél körül azt üzenték, ha nem kapok ki, elrabolják anyáékat” – Udvardy Panna

Tenisz
Tegnap, 15:17

Udvardy Panna a negyeddöntőbe jutott az antalyai tenisztornán

Tenisz
2026.03.05. 14:27

Olasz, spanyol és amerikai sikert hoztak a múlt heti tenisztornák

Tenisz
2026.03.02. 09:32

Antalyai tenisztorna: Tóth egyesben, Udvardy párosban búcsúzott a nyolc között

Tenisz
2026.02.27. 15:37

Udvardy Panna maratoni csatában búcsúzott az antalyai tenisztornán

Tenisz
2026.02.26. 12:15

Gálfi Dalma a nyolcaddöntőben búcsúzott az austini tenisztornától

Tenisz
2026.02.26. 08:01

Udvardy Panna és Tóth Amarissa is nyolcaddöntős az antalyai tenisztornán

Tenisz
2026.02.25. 17:53

Marozsán rontott, Fucsovics javított a világranglistán

Tenisz
2026.02.23. 09:38
Ezek is érdekelhetik