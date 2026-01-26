Nemzeti Sportrádió

Vívás: Komjáthy Boglárka kadétbajnokként készülhet az Eb-re

2026.01.26. 18:06
A lányok között a Vasas 15 éves ígérete, Komjáthy Boglárka nyerte a kadét kardozók országos bajnokságát.

A múlt hét végén duplázott a kadét kardozók országos bajnokságán a 15 éves Komjáthy Boglárka, aki egyéniben és a Vasas csapatával is aranyérmet érdemelt ki.

A reménység ebben az idényben is több nagyszerű eredményt felmutathat,

azok közül is kiemelkedik a Taskentben rendezett junior-világkupaversenyen megszerzett bronzérme.

Riba Ferenc tanítványa így természetesen bizakodó a februári, Tbilisziben esedékes korosztályos Európa-bajnokság előtt, melyen jelen állás szerint a kadét-, valamint a juniorválogatottnak is tagja lehet.

„Eddig jól sikerült az évad, az idősebbek, a juniorok között megszerzett világkupa-bronzéremre különösen büszke vagyok – mondta Boglárka. – De a fő feladatok még hátra vannak, hiszen a korosztályos világversenyekre készülünk egész évben. A szezon elején nem volt cél, hogy a juniorválogatottba is bekerüljek, de az eredményeimmel kicsit magamat is megleptem. Még van hátra egy világkupájuk a junioroknak, azon is megpróbálok felszabadultan, nem rágörcsölve vívni, és majd meglátjuk, hogy utána hogyan alakul a ranglista. Az Európa-bajnokság előtt önbizalmat ad, hogy a kadétcsapattal a három európai körversenyből kettőt is megnyertünk. Úgy gondolom, hogy a társakkal nagyon jó összhangban vagyunk, és bár különböző stílusokat képviselünk a páston, remekül kiegészítjük egymást. Fontos, hogy ha az egyikőnknek a versenynapon kevésbé megy jól a vívás, akkor a többiek képesek legyenek húzni őt és az utolsó pillanatig küzdeni.

Komjáthy Boglárka (a serleggel) a Vasas kadétbajnok kardcsapatával Forrás: MVSZ

Boglárka az elmúlt idényben serdülőként szerepelt a korosztályos világeseményeken, és a kadét Európa-bajnokságon bravúros bronzérmet érdemelt ki. Az idén a tavalyi kitűnő teljesítménye miatt is várhatják tőle az újabb jó eredményt.

„Kihívás elé állítja a sportolót, ha elvárják tőle a jó eredményt, még én is próbálom megszokni ezt a helyzetet.

De igyekszek kizárni mindenféle külső nyomást, mert nem akarom, hogy hatása legyen a versenyeimre.”

(Kiemelt képünkön: Komjáthy Boglárka Fotó: Bizzi Team)

