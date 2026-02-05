Vívás: kiélezett küzdelem a junior férfi párbajtőrözők ranglistáján

A legtöbb fegyvernemben már véget ért a korosztályos nemzetközi válogatóversenyek sora, a junior férfi párbajtőrözőkre azonban február közepén még vár egy nagyon fontos világkupa a szerbiai Versec városában.

A viadal azért is lényeges, mert azt követően alakul ki az a négy fős válogatott, amely a hónap végén Tbilisziben képviseli hazánkat az Európa-bajnokságon. A helyekért az egész évadban nagy volt a csata,

a hajrára pedig igencsak kiéleződött a küzdelem a ranglista elején.

A múlt hét végi, Kairóban rendezett junior-világkupaversenyen ugyanis Balázs Bence bravúros bronzérmet érdemelt ki egyéniben. Az ígéret nagyszerű győzelmekkel jutott be a legjobb négy közé, ahol a későbbi aranyérmes francia Odinn Bindas állította meg 15:11-gyel. A magyarok közül Antal Máté is negyeddöntőt vívott, és ő is Bindas kihívójaként maradt alul. Mindkét fiatal jelentős ranglistaponttal lett gazdagabb,

Balázs egyenesen a nyolcadik pozícióból ugrott fel a harmadikra.

Balázs Bence a Kairóban szerzett bronzzal Forrás: MVSZ

Jelen állás szerint a ranglistát a bázeli junior-világkupát emlékezetes teljesítménnyel megnyerő Taivainen Bence vezeti Antal Máté előtt, míg a harmadik Balázs után az idei juniorbajnok, de még kadétkorú Petrovszki Áron követi. Érdekesség, hogy a tavalyi egyéni junior Európa-bajnok, Pelle Domonkos az ötödik a rangsorban. A korábban a kadétok között világbajnok kiválóság azonban bizakodhat a verseci világkupa előtt, hiszen egy éve ugyanott a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Nem utolsósorban Pelle kitűnően vívott Kairóban csapatban, amely mellette Horváth Márk, Petrovszki és Taivainen összetételben aranyérmet érdemelt ki, miután a döntőben 45:40-re felülmúlta a németeket.

„Remek érzés, hogy hat-hét olyan vívónk van a korosztályban, akihez bármikor hozzányúlhatunk, mindegyikük megállja majd a helyét. Egyelőre nem tudom megmondani, milyen csapattal megyünk a világversenyekre, de

bárhogy alakuljon, ezek a srácok képesek lesznek a legjobb eredmények elérésére

– nyugtázta a kairói seregszemle után a junior férfi párbajtőr-válogatottat irányító Peterdi András.

(Kiemelt képünkön: a magyar fiúk a dobogó tetején Kairóban Forrás: MVSZ)