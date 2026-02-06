Vívás: majdnem teljes a korosztályos Eb-csapat

Több szakmai napirendi pont mellett a Magyar Vívó Szövetség elnöksége, a Csampa Zsolt vezette ülésen kijelölte a február 20. és 27. közötti, tbiliszi kadét- és junior-válogatott összetételét – számol be a hazai szövetségi portál. Junior férfi tőrben és párbajtőrben nem született egyelőre döntés, mivel a két fegyvernemben ezen, illetve a jövő hétvégén még válogatóversenyt rendeznek.

A tbiliszi kadét és junior Európa-bajnokságon (február 20-27.) szereplő magyar válogatott.

Kadétok. Fiúk. Kard: Fodor Bendegúz (TFSE), Godó Vilmos (BVSC), Radácsi Patrik (BVSC), Horváth Hunor (Vasas). Párbajtőr: Petrovszki Áron (Honvéd), Dékány Patrik (Szolnok), Vörös Róbert (Honvéd), Kuznyecov Jaroszláv (BVSC). Tőr: Bánhidi Balázs (Ludovika), Lackó Máté (Honvéd), Szögi-Nagy Tamás (Szeged), Glatt Ádám (Honvéd). Lányok. Kard: Komjáthy Boglárka (Vasas), Bácskay Kincső (Vasas), Rácz Brigitta (KVSE), Decsi Linda (KVSE). Párbajtőr: Horváth Lotti (FTC), Takács Laura (BVSC), Laskawy Lili (BVSC), Süveg Erzsébet (Ludovika). Tőr: Németh Emma (Ludovika), Grósz Fióna (Honvéd), Mészöly Regina (Halásztelek), Varga Zselyke (Törekvés).

Juniorok. Férfiak. Kard: Vajda Oszkár (TFSE), Szalai Zalán (Vasas), Papp Zsadány (BVSC), Berkeszi Dániel (BVSC). Párbajtőr: a jövő hétvégi, verseci junior férfi párbajtőr vk-t követően lesz csapatkijelölés. Tőr: a hétvégi, torinói férfi GP-t követően lesz csapatkijelölés. Nők. Kard: Kónya Csenge (Debreceni EAC), Domonkos Emese (Vasas), Komjáthy Boglárka (Vasas), Csonka Dorottya (Vasas). Párbajtőr: Gachályi Gréta (Honvéd), Horváth Lotti (FTC), Kozma Laura (MTK), Nagy Blanka (Debreceni SI). Tőr: Papp Jázmin (FTC), Kollár Anna (Törekvés), Zhou Xinyao (Törekvés), Polonyi Petra (Ludovika).

(Kiemelt képünkön: a junior női tőrcsapat Forrás: MVSZ)