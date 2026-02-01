Vívás: mindkét párbajtőrcsapat aranyérmes a kairói junior-világkupán!

Fantasztikus napot zártak a magyar párbajtőrözők a Kairóban rendezett junior-világkupaverseny csapatviadalán, amelynek végén a női és a férfiválogatott is a dobogó legfelső fokára állhatott fel.

A nők Gachályi Gréta, Horváth Lotti, Kozma Laura és Nagy Blanka összetételben

végig remekül vívtak: az üzbégek, a norvégok, valamint a spanyolok magabiztos legyőzésével jutottak a fináléba, melyben az olaszokat 45:35-re múlták felül. A mieink dominanciájáról sokat elárul, hogy a lányok a döntőben vívták a legszorosabb összecsapásukat. László István válogatott edző természetesen elégedetten értékelhetett a megméretést követően.

„Először szerepeltünk ebben az összeállításban, és így vívunk majd a világversenyeken is, – remélem, ugyanilyen eredményesen… – mondta a szakvezető a hazai szövetségi portálnak. – Mindenki tökéletesen tette a dolgát, az egyik legnagyobb riválisunk, az ukrán csapat nem a legerősebb négyessel indult, de így is nagyon kemény volt a mezőny. Azt gondolom, hogy ez a válogatott a közeli és távoli jövőben egyaránt fontos szerepet játszhat a magyar női párbajtőrvívásban.”

A magyar lányok a dobogó tetején Forrás: MVSZ

A férfiak Horváth Márk, Pelle Domonkos, Petrovszki Áron és Taivainen Bence felállásban szerepeltek,

és igen kemény ágon jutottak el a döntőbe. A négyes az egyaránt jó erőket képviselő lengyelek és olaszok legyőzése után az elődöntőben az amerikaiknál egyetlen tussal bizonyult jobbnak. A fináléban aztán a németek sem tudtak mit kezdeni a mieinkkel, akik 45:40-es sikert követően nyerték meg a világkupát. A válogatottat irányító Peteredi András a következőt nyilatkozta:

„Nagyszerűen teljesített mindenki, nehéz ágon, értékes győzelmekkel jutottunk el az aranyéremig. Remek érzés, hogy hat-hét olyan vívónk van a korosztályban, akihez bármikor hozzányúlhatunk, mindegyikük megállja majd a helyét. Most megint így történt, napközben még a felálláson is tudtunk változtatni menet közben. Egyelőre nem tudom megmondani, milyen csapattal megyünk a világversenyekre, de bárhogy alakuljon, ezek a srácok képesek lesznek a legjobb eredmények elérésére.”

Középen a vk-győztes magyar fiúk Forrás: MVSZ

A junior férfi párbajtőrözők ranglistáján kiélezett a harc az Eb- és a vb-csapatba kerülésért. Szombaton Balázs Bence egyéniben lett bronzérmes Kairóban, ezzel a nyolcadik helyről a harmadikra ugrott, de az Egyiptomban szereplő csapatot még a vk előtti állás alapján kihirdette a szövetségi tréner. A fiúk számára ezért kiemelt jelentőségű lesz a verseci világkupaverseny, amelyet február közepén, a Tbilisziben esedékes Eb-re való felkészülés hajrájában rendeznek meg. A lányoknál ugyanakkor – ahogyan László István is elmondta – lezárult a nemzetközi válogatóversenyek sora az egyiptomi fővárosban: a ranglista Gachályi Gréta, Horváth Lotti, Kozma Laura, Nagy Blanka sorrendet mutat az élen. Az évadban remeklő Gachályi és a sokáig sérüléssel bajlódó, tavalyi junior-vb-ezüstérmes Nagy egyéni bronzéremmel jelezte Kairóban, hogy a világversenyeken is az esélyesek között kell számolni velük.

E hétvégén a junior kardozóink is világkupán szerepeltek. A női csapat Tbilisziben kilencedik lett, miután az első mérkőzésén kikapott a későbbi győztes oroszoktól. A férfiegyüttes Plovdivban a nyolcadik helyen zárt.

Itthon közben a kadét tőrözők számára rendeztek országos bajnokságot. Az egyéni verseny az egyaránt honvédos Lackó Máté és Grósz Fióna sikerét hozta, csapatban a fiúknál a Ludovika (Bálint Ádám, Bánhidi Balázs, Farkas Ákos, Somodi-Nagy Gergő), a lányok között a hódmezővásárhelyi Csomorkány (Konyhás Cintia, Spissák Dalma, Tímár Bori, Tímár Zsófi) lett az első.

Junior párbajtőrcsapat-világkupaverseny, Kairó (Egyiptom)



Férfiak, 27 induló

Nyolcaddöntő: Magyarország–Lengyelország 45:42 (Taivainen +7, Horváth +5, Petrovszki 0, Pelle -9).

Negyeddöntő: Magyarország–Olaszország 41:32 (Taivainen +4, Horváth +3, Pelle +2).

Elődöntő: Magyarország–Egyesült Államok 45:44 (Horváth +4, Pelle -1, Taivainen -2).

Döntő: Magyarország–Németország 45:40 (Pelle +4, Horváth +1, Taivainen 0).

Végeredmény

1. Magyarország (Horváth Márk, Pelle Domonkos, Petrovszki Áron, Taivainen Bence, válogatott edző: Peterdi András, edzők: Kovács Attila, Peterdi András, László István)

2. Németország

3. Egyesült Államok.



Nők, 27 induló

Nyolcaddöntő: Magyarország–Üzbegisztán 45:32 (Gachályi +7, Nagy +7, Kozma -1).

Negyeddöntő: Magyarország–Norvégia 45:24 (Nagy +15, Kozma +3, Gachályi +3, Horváth 0).

Elődöntő: Magyarország–Spanyolország 45:32 (Gachályi +7, Nagy +4, Kozma +2, Horváth 0).

Döntő: Magyarország–Olaszország 45:35 (Gachályi +8, Kozma +3, Nagy -1).

Végeredmény

1. Magyarország (Gachályi Gréta, Horváth Lotti, Kozma Laura, Nagy Blanka, válogatott edző: László István, edzők: Peterdi András, László István, Kovács Attila, Kovács László, Serra Bendegúz)

2. Olaszország

3. Kína

(Kiemelt képünkön: a győztes junior párbajtőrcsapatok Kairóban Forrás: MVSZ)