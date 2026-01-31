Vívás: a párbajtőröző Balázs Bence bronzérmes a kairói junior-vk-n

Szombaton a junior férfi párbajtőrözők Kairóban zajló világkupaversenyén Balázs Bence bronzérmet érdemelt ki.

Az MTK Budapest ígérete nagyszerű győzelmekkel jutott a négy közé,

ahol a későbbi aranyérmes francia Odinn Bindas állította meg 15:11-gyel.

A magyarok közül Antal Máté is negyeddöntőt vívott, és ő is Bindas kihívójaként maradt alul.

Junior férfi párbajtőr egyéni világkupaverseny, Kairó, 259 induló. A csoportmérkőzéseken: Antal Máté 6 győzelem/0 vereség, Taivainen Bence 6/0, Pelle Domonkos 5/1, Nagy Kornél 4/2, Keresztes Ádám 4/2, Petrovszki Áron 4/2, Horváth Márk 4/2, Cohen Nataniel 3/3, Dékány Patrik 3/3, Nogula Mór 3/3, Balázs Bence 3/3 (továbbjutottak), Szántó Zalán 2/4 (kiesett).

A legjobb 128 közé jutásért: Nogula-Lavrentyijev (ukrán) 15:13, Balázs-Musambi (belga) 15:5, Dékány-Kardava (orosz) 7:15, Cohen-Di Stefano (olasz) 9:15.

A legjobb 64 közé jutásért: Taivainen-Turisev (üzbég) 15:7, Pelle-Jimenez Jotes (spanyol) 15:10, Antal-Elkholy (egyiptomi) 15:7, Petrovszki-Popa (román) 15:14, Balázs-Sanchez Almoguera (spanyol) 15:11, Keresztes-Wong (hongkongi) 7:15, Nogula-Vargas Inciarte (spanyol) 14:15, Nagy-Bennet (brit) 14:15, Horváth-Hszia (kínai) 9:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Taivainen-Bennet (brit) 15:10, Antal-Gharib (egyiptomi) 15:8, Balázs-Garcia Miguel (spanyol) 15:10, Pelle-Romero Kori Roca (mexikói) 11:15, Petrovszki-Szeljutyin (orosz) 14:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Antal-Ahmedov (üzbég) 15:12, Balázs-Schembri (virgin-szigeteki) 15:10, Taivainen-Gao (amerikai) 13:15.

Nyolcaddöntő: Antal-Csovanisz (görög) 15:12, Balázs-Sena (olasz) 15:14.

Negyeddöntő: Balázs-Erolcevik (török) 15:9, Antal-Bindas (francia) 13:15.

Elődöntő: Balázs-Bindas (francia) 11:15.

Végeredmény: 1. Odinn Bindas (francia), 2. James Sennewald (amerikai), 3. Balázs Bence (edző: Bojti Dániel, válogatott edző: Peterdi András) és Youssef Shamel (egyiptomi), 5. Antal Máté (edző: Somfai Péter, válogatott edző: Peterdi András), …20. Taivainen Bence, …43. Pelle Domonkos, …49. Petrovszki Áron, …86. Keresztes Ádám, …88. Horváth Márk, …90. Nagy Kornél, …118. Nogula Mór, …148. Cohen Nataniel, …164. Dékány Patrik, …191. Szántó Zalán.

(Kiemelt kép forrása: MVSZ)