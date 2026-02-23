Sportpetíció: a Magyar Birkózók Szövetsége és a sportág számos legendája, válogatott klasszisa is csatlakozott

Az aláírók leszögezték, a magyar birkózócsalád hasonlóan gondolkodó tagjait képviselve egyetértenek azzal, hogy a magyar sport veszélybe kerülhet és ki kell állni érte, megőrizve eredményeit, jól működő támogatási rendszerét. Azt vallják, hogy a sport nem luxus, mert közösséget teremt, egészséget és esélyt ad, s aki gyengíti, az a jövőt is gyengíti.

A huszonhét aláíró: Lőrincz Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok; Hegedüs Csaba olimpiai, világ- és Európa-bajnok; Bárdosi Sándor olimpiai ezüst-, vb- és Eb-bronzérmes; Fodor Zoltán olimpiai ezüstérmes; Módos Péter olimpiai és vb-bronzérmes; Bácsi Péter világ- és Európa-bajnok, az MBSZ szakmai igazgatója; Kiss Balázs világbajnok, Korpási Bálint világ- és Európa-bajnok; Lőrincz Viktor Európa-bajnok, olimpiai és vb-ezüstérmes, kötöttfogású szövetségi kapitány; Bánkuti Zsolt Európa-bajnok, szabadfogású szövetségi kapitány; Martin Gábor, a női válogatott szövetségi kapitánya, Németh Szilárd, az MBSZ elnöke; Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke; Süle László, a KIMBA kurátora; Vatai László, a Csepel TC szakosztályelnöke; Losonczi Ottó, az ESMTK szakosztályelnöke; a jelenlegi válogatottból Losonczi Dávid világ- és Európa-bajnok; Fritsch Róbert Európa-bajnok, vb-ezüst- és bronzérmes; Takács István Európa-bajnok; Szilvássy Erik vb- és Eb-ezüstérmes; Szőke Alex vb-ezüst- és Eb-bronzérmes; Vitek Dárius vb-ezüst- és Eb-bronzérmes; Váncza István Eb-ezüstérmes; Bognár Erika Eb-ezüstérmes; Dollák Tamara Eb-bronzérmes; Terék Gerda U20-as Európa-bajnok, U20-as vb-bronzérmes; Szabados Noémi U23-as Eb-bronzérmes

A PETÍCIÓ IDE KATTINTVA OLVASHATÓ EL ÉS ÍRHATÓ ALÁ!