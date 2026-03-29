„A jelenleginél jobb sportolási lehetőséget nem tud biztosítani senki” – összefogás a magyar sportért

„A jelenleginél jobb sportolási lehetőséget nem tud biztosítani senki” – fogalmazott a magyar sport jövő érdekében kezdeményezett petíciót népszerűsítő kisfilmben a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző Nagy Tímea, aki hangsúlyozta: nem olimpiai bajnokként, hanem három gyermek édesanyjaként szól.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke azt emelte ki, hogy a kormány sportprogramja nem pusztán az élsport támogatásból áll. „Hazahozzuk külföldről azokat az edzőket, akik jobb megélhetés reményében másokat készítettek fel magyar olimpikonok ellen.”

Schmitt Pál, kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző, a NOB korábbi elnöke, volt köztársasági elnök szerint a fantasztikus sportlétesítmények és a mindennapos testnevelés bevezetése az iskolákban is azt igazolja, hogy a kormány stratégiai ágazatként deklarálta a sportot, és tartja is a szavát.

Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke elmondta: a magyar sporttársadalom kiáll azért, hogy a magyar sport stratégiai ágazat maradjon az előttünk álló esztendőkben is. „Magyarország sportnemzetből, a sportot fontosnak tartó nemzetből, sportoló nemzetté vált” – szögezte le.

Sámuel Botond, a Tatabányai SC ügyvezető elnöke arról beszélt, mennyivel nőtt hazánkban a sportoló fiatalok száma. „Közel négyszázezer gyerek sportol ma Magyarországon, ennek több mint hetven százaléka vidéken” – hívta fel a figyelmet.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke a sport társadalmi szerepét emelte ki. „A magyar sport olyan közösség, amely összekovácsol bennünket” – magyarázta.

Szekeres Pál olimpiai bronzérmes, háromszoros paralimpiai bajnok szerint a taotámogatásnak köszönhetően rengeteg fiatal kezdett el sportolni.

„A sport, a testnevelés sokkal többet jelent annál, mint hogy tévében kell nézni azokat a hősöket, akik éppen dicsőséget szereznek az országnak, hanem ez része a magyar kultúrának” – emelte ki sport jelentőségének újabb aspektusát Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó.

Lapunk főszerkesztője, Szöllősi György szerint a sportolás, különösen a fiataloké, olcsóbb is lett. „A szülők válláról nagyon sok gondot, költséget levesz a mai sporttámogatási rendszer” – jelentette ki lapunk főszerkesztője.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója így fogalmazott: „Van mit elveszítenünk, és van mit megvédenünk.”

