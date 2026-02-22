Nemzeti Sportrádió

Sportpetíció: Most érzem igazán úgy, hogy amit én kaptam, azt most vissza tudom adni a sportnak – Nagy Tímea

2026.02.22. 11:58
Nagy Tímea (Fotó: Kovács Péter)
Nemcsak támogatták, bántották is nézetei nyílt felvállalásáért Nagy Tímea párbajtőrözőt, aki elsőként beszélt a közösségi médiában a magyar sportélet jövőjéért létrehozott petícióról, illetve kitöltésének fontosságáról – derült ki a kétszeres olimpiai bajnok Origónak adott interjújából.

Nagy Tímea az elsők között támogatta a sportpetíciót, és ennek hatásairól az Origónak adott interjújában beszélt.

„Mindig is az jellemzett, hogy ami a szívemen, az a számom. Az életem során ezért kaptam már sok kritikát, bántást, de dicséretet is. Sosem foglalkoztam ezzel. Amiben hiszek, azt megteszem. Most is így vagyok – idézte az Origo Nagy Tímeát.Sok bántást kaptam, de reggel, amikor fölkelek, jókedvűen nézek tükörbe és büszke vagyok. Most érzem igazán úgy, hogy amit én kaptam, azt most vissza tudom adni a sportnak. Minden, ami sport, az nekem szívügyem. Úgy érzem, hogy ami ma Magyarországon a sport területén van – és most ne csak a tao-rendszerről beszéljünk – az példaértékű. Olyan háttér és olyan lehetőségrendszer jött létre, amely sportolóként büszkeséggel tölt el.

Amikor a sportról beszélek, akkor nem csupán egy támogatási formára gondolok, hanem a teljes magyar sportra: arra, hogy gombamód szaporodnak a tanuszodák, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni, hogy bevezették a mindennapos testnevelést, folyamatosak a létesítményfejlesztések az ország minden pontján, sorolhatnám estig. Én ezt szeretném megvédeni. Azt szeretném, hogy a mostani gyerekek, fiatalok számára megmaradjon ez a lehetőség, mert a sport nemcsak az érmekről szól, hanem a jövőről. Hogyha engem ezért bántanak, akkor nem tudok mit csinálni, mert tiszta a lelkiismeretem. Nem egyedi, hogy van politikai véleményem, azt gondolom, hogy mind a 15 millió magyarnak van politikai véleménye. Vagy ilyen, vagy olyan. Van, aki megtartja magának, van, aki nem tartja meg. Én ilyen vagyok, én nem tartom meg magamnak. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tudnék nagyon jóízűen elbeszélgetni egy kávé mellett mondjuk egy másik nézetet valló ismerősömmel, barátommal.”

Kapcsolódó tartalom

Petíció a magyar sportélet jövőjéért: Meg kell őriznünk sportolóink eredményeit! – Nagy Tímea

Kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívónk saját Facebook-oldalán posztolt a petíció kitöltésének fontosságáról.

Sportpetíció: A sport támogatása a családok támogatását is jelenti – Szabó László

„Az elmúlt tizenöt évben nagyon széles, jól strukturált és világos célú sportrendszer épült fel. Mi, sportszereplők azt állítjuk, hogy ez így jól van, maradjon!”

A Magyar Tekvandószövetség, a Tatabányai Sport Club és Vereczkei Zsolt is megosztotta a magyar sportélet jövőjéért létrehozott petíciót

„Védjük meg a magyar sportot!”

Védjük meg a magyar sportot! – Szöllősi György jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Lapunk 123 éves létének legfőbb célja és értelme a magyar sport ügyének szolgálata.

 

