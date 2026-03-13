Már több mint 11 ezren írták alá a magyar sport jövőjéért indított petíciót

„A magyar sporttársadalom megmozdult, felemelte a szavát, és kiáll azért, hogy a magyar sport az elkövetkezendő esztendőkben is stratégiai ágazat maradjon, továbbra is megkapja azt a megbecsülést, valamint figyelmet, ami egyébként a sport fejlődése, gyarapodása szempontjából alapvető” – jelentette ki Deutsch Tamás a Szabadság téren, a kontinens első szabadtéri atlétikai bajnokságának emlékművénél tartott pénteki sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta, függetlenül attól, hogy kinek milyen pártmeggyőződése van, illetve milyen ideológiai és politikai értékeket vall, abban széleskörű nemzeti egyetértés van, hogy az elmúlt másfél évtizedben Magyarország sportnemzetből sportoló nemzetté vált.

„A sport támogatásának köszönhetően a korábbiakhoz képest ma Magyarországon több százezerrel több gyermek sportol, az ő sportolásuknak az otthona pedig a sportegyesületi világ, amely a sporttámogatásnak köszönhetően megerősödött. Mindemellett évtizedes adósságot törlesztve az országban egy átfogó létesítményfejlesztési program valósult meg, mert a sportolás megfelelő létesítmények nélkül alapvetően illúzió lenne. Ezen túl rendkívül fontos a tao-rendszer, valamint az is, hogy hosszú évtizedek után kialakult a mindennapi tanrendbe iktatott testnevelés intézménye, amelynek gondolatát Szent-Györgyi Albert már 1930-ban megfogalmazta” – mondta a SOSZ elnöke.

Deutsch Tamás úgy fogalmazott, a hazai közéletben vannak olyan szereplők, akik azon az állásponton vannak, hogy a magyar sportra túl sok pénzt fordítanak. Kiemelte, hogy ezeknek a közéleti szereplőknek az elképzelései szerint olyan adóváltozások lennének, amelyek hátrányosan érintik a sportot, ezen kívül a tao-rendszer megszüntetéséről gondolkodnak, és azt mondják, hogy a magyar sportnak nincs szükséges ekkora közfigyelemre.

„Mindez azzal a hatással jár, hogy a sport által létrehozott közösségek meggyengülnek, illetve a sport által elérhető egészségnyereség, azaz a testben és lélekben is erős generációk felnevelése kerül veszélybe. Ezért gondoltuk azt, hogy a SOSZ útjára indítja a petíciót, amelynek pozitív a fogadtatása” – hangsúlyozta. Hozzátette, mindenkit, akinek fontos a gyermeke és az unokája sportolása, arra bíztatnak, hogy támogassák aláírásukkal a petíciót, illetve azt, hogy a magyar sport továbbra is az őt megillető helyet tölthesse be a magyar közéletben.

Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöke és lapunk főszerkesztője bejelentette, hogy az elnökség döntésének értelmében az MSÚSZ szervezetként is csatlakozik a petíció aláírói közé. Kiemelte, a kezdeményezés első pillanatától fogva természetes volt, hogy a Nemzeti Sport felületet biztosít az aláírásgyűjtéshez.

„Vannak olyan erők a mai magyar közéletben, amelyek nem tartják helyesnek a sportra fordított közfigyelmet. Meggyőződésem, hogy egy esetleges baloldali kormány minden olyan fejlesztést leállítana, amelyet a korábbi is leállított. A sport viszont meghatározó mindannyiunk egészsége, a következő nemzedékek oktatása és nevelése, valamint a nemzeti közösséghez való tartozásunk szempontjából” – fogalmazott.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke kiemelte, sportemberként, korábbi élsportolóként és az olimpiai bizottság jelenlegi vezetőjeként is teljes mértékben egyetért a célkitűzésekkel.

„Ez most nem riogatás és nem pártpolitikai véleményformálás, mi ugyanis az elmúlt harmincöt évben tanúi voltunk annak, hogy mi zajlott a magyar társadalomban, főleg a sporton belül, így ezeket az aggodalmakat a tapasztalataink alapján fogalmazzuk meg. Ráadásul aktív részesei voltunk annak a 2010-ben indított program kidolgozásának, amely nemcsak az élsport támogatásából áll” – mondta.

Gyulay Zsolt kijelentette, sokan elfelejtették, hogy az elmúlt 16 évben milyen fejlesztések és változások mentek végbe a magyar sportban, és úgy érzi, most az a feladatuk, hogy mindenkit emlékeztessenek ezekre.

Petíció a magyar sportélet jövőjéért