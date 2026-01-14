Nemzeti Sportrádió

Kijelölték a magyar keretet a légfegyveres Eb-re

2026.01.14. 17:28
Major Veronika és Pekler Zalán (Fotó: Dömötör Csaba)
Pekler Zalán Péni István Fábián Sára Ráhel Major Veronika sportlövészet
A Magyar Sportlövők Szövetségének elnöksége kijelölte a Jerevánban március 1. és 4. között sorra kerülő légfegyveres – 10 méteres – Európa-bajnokságon induló magyar csapat összetételét.

 

Két női versenyző, a puskás Nagybányai-Nagy Anna, illetve a pisztolyos Dézsi Vivien csak ranglistapontokért indul az örményországi kontinenstornán.

LÉGFEGYVERES EB, JEREVÁN
A magyar csapat összetétele
Puska
Férfiak: Péni István, Pekler Zalán, Hammerl Soma
Nők: Dénes Eszter, Ferik Csilla, Bajos Gitta, Nagybányai-Nagy Anna
Vegyes csapat: Dénes Eszter, Péni István, valamint Ferik Csilla, Pekler Zalán

Pisztoly
Férfiak: Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Szemán Dávid
Nők: Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam, Dézsi Vivien
Vegyes csapat: Fábián Sára Ráhel, Rédecsi Máté, valamint Major Veronika, Nagy Ákos Károly

Futócél
Férfiak: Tasi Tamás

(MTI)

 

