Kijelölték a magyar keretet a légfegyveres Eb-re
A Magyar Sportlövők Szövetségének elnöksége kijelölte a Jerevánban március 1. és 4. között sorra kerülő légfegyveres – 10 méteres – Európa-bajnokságon induló magyar csapat összetételét.
Két női versenyző, a puskás Nagybányai-Nagy Anna, illetve a pisztolyos Dézsi Vivien csak ranglistapontokért indul az örményországi kontinenstornán.
LÉGFEGYVERES EB, JEREVÁN
A magyar csapat összetétele
Puska
Férfiak: Péni István, Pekler Zalán, Hammerl Soma
Nők: Dénes Eszter, Ferik Csilla, Bajos Gitta, Nagybányai-Nagy Anna
Vegyes csapat: Dénes Eszter, Péni István, valamint Ferik Csilla, Pekler Zalán
Pisztoly
Férfiak: Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Szemán Dávid
Nők: Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam, Dézsi Vivien
Vegyes csapat: Fábián Sára Ráhel, Rédecsi Máté, valamint Major Veronika, Nagy Ákos Károly
Futócél
Férfiak: Tasi Tamás
(MTI)
Legfrissebb hírek
Népsport: Takács Károly felülkerekedett a sorson is
Népsport
2026.01.05. 08:13
A Csepel TC idei kiválóságait köszöntötték
Egyéb egyéni
2025.12.19. 10:31
Ezek is érdekelhetik