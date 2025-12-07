Sportlövő vk-döntő: Péni hetedik lett az összetett számban

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az aranyérmet a cseh Jirí Prívratsky szerezte meg 414.2 körrel, a második helyen az indiai Tomar Aishwary végzett 413.3-mal, míg a harmadik a kínai Liu Jü-kun lett 388.9-cel.

Az alapversenyben 598 körrel új világcsúcsot felállító, ugyancsak kínai Tien Csia-ming nyolcadik lett a fináléban. Péni István az alapversenyben 591 kört ért el és a nyolcadik helyen kvalifikálta magát a döntőbe, ami új szabályok szerint zajlott. A korábbi 3x15-ös rendszer helyett 10-10 térdelő és fekvő lövést adtak le a versenyzők, majd az állóban az első 10 lövés után az addigi nyolcadik és hetedik befejezte a versenyt. Újabb két lövésenként pedig mindig kiesett további egy versenyző. Így a végére maradó két sportlövő összesen 20 lövést adhatott le az álló részben.

A döntőben három kínai mellett egy-egy indiai, norvég, cseh, francia és magyar versenyző szerepelt. A térdelő 10 lövése után Péni István 101.6 körrel a hatodik helyen állt, majd a fekvő sorozat után 206.5 körrel az ötödik pozíciót foglalta el. A folytatásban nem sikerült előrelépnie és a hetedik helyen fejezte be a versenyt. Péni István szombaton légpuskában bronzérmet nyert.

A 132 ezer euró összdíjazású dohai viadalon 12 versenyszámban osztanak érmeket, és minden számban csupán 12 lövő szerepel. A fináléba a világkupa-állomások győztesei, valamint a novemberi világbajnokság dobogósai, illetve a világranglista legjobbjai jutottak be. A pénzdíjból a verseny első három helyezettjei részesülnek, a győztesek 5000, a másodikok 4000, a harmadik helyezettek pedig 2000 eurót kapnak. A hétfőig tartó viadalon a két számban szereplő Péni volt az egyetlen magyar induló.