Nemzeti Sportrádió

A sportlövő Fábián Sára Ráhel ezüstérmes a szlovéniai Ruséban

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.16. 17:44
null
Fotó: Nagy Gábor
Címkék
Fábián Sára Ráhel sportlövészet Ruse
Fábián Sára Ráhel ezüstérmes lett 234.8 körrel a sportlövők 10 méteres nemzetközi Grand Prix-versenyén a szlovéniai Ruséban.

 

A magyar szövetség pénteki tájékoztatása szerint Fábián az alapversenyben 573 kört lőtt és a második helyen jutott be a nyolcas döntőbe.

Az aranyérmet a spanyol Inés Ortega Castro szerezte meg 236.4 körrel, míg a harmadik helyen a francia Mathilde Lamolle végzett 216.3 körrel.

(MTI)

 

Fábián Sára Ráhel sportlövészet Ruse
Legfrissebb hírek

Kijelölték a magyar keretet a légfegyveres Eb-re

Egyéb egyéni
2026.01.14. 17:28

Népsport: Takács Károly felülkerekedett a sorson is

Népsport
2026.01.05. 08:13

Pekler Zalán és Dénes Eszter sikere a sportlövők Európa-bajnoki válogatóján

Egyéb egyéni
2025.12.20. 19:26

A Csepel TC idei kiválóságait köszöntötték

Egyéb egyéni
2025.12.19. 10:31

Sportlövészet: változatlan kvótaszám, változó döntős formátum Los Angelesben

Egyéb egyéni
2025.12.15. 13:51

Légpuskában Dénes Eszter kiváló eredménnyel nyerte meg az első Eb-válogatót

Egyéb egyéni
2025.12.14. 19:47

Sportlövő vk-döntő: Péni hetedik lett az összetett számban

Egyéb egyéni
2025.12.07. 14:05

Péni István bronzérmet nyert légpuskában a sportlövők világkupadöntőjében

Egyéb egyéni
2025.12.06. 15:49
Ezek is érdekelhetik