A sportlövő Fábián Sára Ráhel ezüstérmes a szlovéniai Ruséban
Fábián Sára Ráhel ezüstérmes lett 234.8 körrel a sportlövők 10 méteres nemzetközi Grand Prix-versenyén a szlovéniai Ruséban.
A magyar szövetség pénteki tájékoztatása szerint Fábián az alapversenyben 573 kört lőtt és a második helyen jutott be a nyolcas döntőbe.
Az aranyérmet a spanyol Inés Ortega Castro szerezte meg 236.4 körrel, míg a harmadik helyen a francia Mathilde Lamolle végzett 216.3 körrel.
(MTI)
