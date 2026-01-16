A sportlövő Fábián Sára Ráhel ezüstérmes a szlovéniai Ruséban

A magyar szövetség pénteki tájékoztatása szerint Fábián az alapversenyben 573 kört lőtt és a második helyen jutott be a nyolcas döntőbe.

Az aranyérmet a spanyol Inés Ortega Castro szerezte meg 236.4 körrel, míg a harmadik helyen a francia Mathilde Lamolle végzett 216.3 körrel.

(MTI)