Érzelemdús befutók, nagy pillanatok – szakmai elismerések a Nemzeti Sport Gálán

2026.01.06. 11:45
Az Év sportpillanata díjra esélyes az atléta Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Eb-n (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Címkék
Az Év közösségi sporteseménye Nemzeti Sport Gála Az Év Sportpillanata MSÚSZ
Három kategóriában nem a Magyar Sportújságírók Szövetsége tagsága dönt a győztesről, hanem grémium választja ki az év legjobbját a Nemzeti Sport Gálán.

Az évtizedek során többször is változó nevű, immár Nemzeti Sport Gála néven futó eseményt 1958-ban a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) sportújságíró-szakosztálya hívta életre, a Magyar Sportújságírók Szövetsége 1993-as önállósodása óta pedig az MSÚSZ szervezi. A legtöbb kategóriában hagyományosan az MSÚSZ tagságának szavazata dönt. Ezúttal a szavazás első körének végéig, január 2-ig 461 sportújságíró adta le a voksát, ám ezzel még nincs vége, ugyanis a legjobb háromra újra lehet szavazni, egészen január 12-én 20 óráig, az élő színpadi show kezdetéig.

Idén öt kategóriában (az Év férfi sportolója; az Év női sportolója; az Év csapata a hagyományos csapatsportágakban; az Év csapata az egyéni sportágak csapatversenyeiben; az Év edzője) a sportújságírók szavazata dönt, ám átadnak három olyan díjat is, amelyek odaítéléséről egy-egy szakmai testület határoz.

 

Az életműdíj mellett ilyen az Év közösségi sporteseménye, amelyet idén hetedszer írtak ki, és immár harmadik éve a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága támogatja a kategóriát a Sportoló Nemzet programja révén. Erre az elismerésre pályázni lehetett, és az MSÚSZ elnöksége hozta meg a döntést a győztesről: minden szavazó három pontot adott az általa legjobbnak ítélt pályázatnak, kettőt a másodiknak, egyet a harmadiknak, így alakult ki a sorrend. Évről évre egyre többen nyújtják be pályázatukat a szövetséghez, Dénes Tamás, az MSÚSZ főtitkára lapunknak elmondta: idén rekordszámú pályázat érkezett.

A győztes már át is vehette a díját a sportgálát felvezető január 2-i sajtótájékoztatón az M4 Sport élő adásában. A díjazott ezúttal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sport­egyesülete (Máltai SE) és a Felzárkózó  Települések-program közös sporteseménye, a FeTe országos bajnoksága lett. A díjat Bőle Tamás, a Máltai SE elnöke (a Képes Sport korábbi főszerkesztője) vette át Schmidt Ádám sportért felelős államtitkártól és Szöllősi Györgytől, az MSÚSZ elnökétől.

Jobbról: Bőle Tamás, Schmidt Ádám, Szöllősi György (Fotó: Dömötör Csaba)

Az idén immár ötödik alkalommal megrendezett labdarúgó-bajnokság a hátrányos helyzetű településeken élő fiataloknak valódi lehetőséget teremt a sporton keresztüli kibontakozásra. A programsorozatban részt vevő gyerekek iskolai teljesítménye sok esetben jelentősen javul, közösségi aktivitása nő, és sokan közülük a sport révén találnak új életcélt, kapaszkodót. Az eseménysorozat csúcspontja az őszi országos döntő, amelynek 2022 óta a felcsúti Pancho Aréna ad otthont. A 2025. október 12-i nagydöntőben 58 csapat és 650-nél is több gyerek vett részt. A kategóriában holtversenyben lett második a Millió lépés az iskoládért és a Fővárosi Vízművek Sportkör családi sportnapja.

Szintén hat éve bevezetett kategória az Év sportpillanata is, amelynek odaítélése részben a szurkolóktól függ: a legjobb háromba ugyanis azok a momentumok kerültek be, amelyekre a legtöbben szavaztak a közszolgálati sportcsatorna, az M4 Sport honlapján, az m4sport.hu-n összeállított tízes listából. Ebből a háromból aztán szakmai zsűri választja ki a végső győztest, a zsűri elnöke Novotny Zoltán rádióriporter, a közmédia legendája, az MSÚSZ tiszteletbeli elnöke.

Az Év sportpillanata díjért verseng Boronkay Péter (és társa, Nagy András) közös futása is (Fotó: Kovács Péter)

A „jelöltek” egyike az a pillanat, amikor Boronkay Péter paratriatlon-világbajnok (és társa, Nagy András) célba ér a Spar Maratonon: „Az ötlet onnan ered, hogy a berlini maratonin többször láttam futókocsival futókat, akik sérült embereket toltak. Andris gyerekkori barátom, ráadásul tudomásom szerint sohasem volt még olyan, hogy egy sérült embert tolt volna egy maratonin keresztül egy másik sérült ember – mondta a Nemzeti Sportnak Boronkay Péter. – Ő sohasem tapasztalhatta meg, milyen érzés célba érni egy maratonin, ahol esetlegesen több ezer ember várja. Az, hogy valaki az egyik legjobb barátjáért tesz olyat, amire ő a saját életében képtelen, az sokkal nagyobb kihívás és sokkal nagyobb alázatot jelent. Az igazi élményt az adta számomra, hogy vele készülhettem és futhattam. Ez nem egy projekt vagy a bakancslistán kipipált tétel volt nekünk, hanem a barátságunk egyik állomása. Futás közben folyamatosan azt mondogattam, hogy tartogassuk a könnyeinket a végére. Nem sikerült, több alkalommal is elbőgtük magunkat. Már a rajt is nagyon jól sikerült, a célba érés meg aztán pláne, érzelmi cunami öntött el bennünket. Rengeteget jelentett mindkettőnknek, futás közben is sokan jöttek oda hozzánk, dudáltak, szurkoltak nekünk: az üzenetünk átment. Ami a jelölést illeti, már többször szerepeltem a legjobb háromban sportolóként, most ezt inkább nem a magaménak, hanem Andrisénak érzem. Örülünk, hogy idáig jutottunk, kíváncsian várjuk az estét, Andris előtt új kapu nyílik ki, sztársportolókkal találkozhat. Megmutathatom neki ezt a világot, visszük a feleségünket is, új élménnyel gazdagodnak, ami nekem is sokat jelent.” 

A díjért versenyben van az Év férfi sportolójának is jelölt úszó, Kós Hubert a Szingapúrban 200 méter háton világbajnoki címet érő úszásával, a kategória harmadik jelöltje pedig Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Eb 400 méteres döntőjében.

Versenyben van az Év sportpillanata elismerésért Kós Hubert vb-címet érő szingapúri úszása is (Fotó: AFP)

„Még mindig hihetetlen, hogy márciusban Apeldoornban az álmom valóra vált és jelenleg ebben a valóságban élek, Európa-bajnokként – mondta lapunknak Molnár Attila, az első magyar atléta, aki a fedett pályás Eb-k 1970 óta íródó történetében síkfutásban aranyérmet nyert. – Azért a júniusi sérülésem ismét megmutatta, hogy nem vagyok sebezhetetlen, szóval a nyár még inkább alázatra nevelt. Az ősszel úgy döntöttem, hogy a fejlődésem érdekében új lehetőségek után nézek, ezért kiköltöztem Hollandiába. Laurent Meuwly csapatában készülök az új idényre, hosszú, többhetes dél-afrikai edzőtáborozás már a lábamban van, bizakodva állok a 2026-os évhez. Nagyon vágytam rá, hogy ott legyek a gálán, de nem hagyhatok ki egy napot sem, ha a felkészülésből a maximumot szeretném kihozni. Márpedig azért költöztem el, mert a fő célom pontosan ez.”

A korábbi években a fogyatékos sportolókat és edzőket felvonultató kategóriákban is a sportújságírók szavazhattak, 2022 óta a hármas jelöltek és a győztesek kiválasztásáról a parasportban jártas szakemberek és szakújságírók testülete dönt.

Sportolói interjúk: Jakus Barnabás, Szendrei Zoltán

Tudta?

A sportgála az elmúlt tizenegy évben a sport legnagyobb világsztárjait hozta el Budapestre. Volt már díszvendég az egyaránt kilencszeres olimpiai bajnok amerikai atléta, Carl Lewis (képünkön), valamint az apai ágon magyar származású amerikai úszó, Mark Spitz, miként a jugoszláv, majd amerikai színekben versenyző kilencszeres Grand Slam-győztes vajdasági teniszező, Szeles Mónika. Két éve itt volt a kubai magasugró-legenda, Barcelona olimpiai bajnoka, Javier Sotomayor, tavaly a tornasportot forradalmasító német Eberhard Gienger és a „panenkás” tizenegyes névadója, a cseh futball-legenda, Antonín Panenka. A futballvilág sztárjai közül a korábbi években tiszteletét tette a gálán például Fabio Capello, Fabio Cannavaro, Lothar Matthäus vagy Claude Makélélé is.

Fotó: Nemzeti Sport

Az eddigi győztesek

Az Év közösségi sporteseménye
2019: Budapesti Sportszövetségek Uniója családi sportnapja     
2020: Streetball Challenge Hungary
2021: Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa, Debrecen     
2022: Balaton-átúszás     
2023: Hátsó füves futballmentő túra és a Jégpályák éjszakája     
2024: Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
2025: FeTe országos bajnokság

Az Év sportpillanata          
2020: Szoboszlai Dominik gólja Izland ellen     
2021: Fiola Attila Eb-gólja Franciaország ellen
2022: Kristoffer Zachariassen gólja a Monaco ellen     
2023: Vogel Soma vb-aranyat érő kivédett ötméterese
 2024: Csoboth Kevin gólja a labdarúgó Eb-n Skócia ellen
2025: ?

 
Kapcsolódó tartalom

Új páros az Operaház színpadán

Nemzeti Sport Gála, 2025, műsorvezetők. Gubik Petra színművésznő és B. Németh Péter, az M4 Sport szerkesztő-riportere lesz az idei Sportgála háziasszonya, illetve házigazdája.  

„Nálunk mindig csak a legjobbak jöhetnek szóba”

Interjú Szabó Lászlóval, a Nemzeti Sport Gála kreatív producerével, aki már tizenegyedik alkalommal állítja össze a színpadi menüt.

Nemzeti Sport Gála: kategóriánként hárman maradtak versenyben, Szerhij Bubka is Budapestre érkezik

A legjobb női sportoló Csikós Zsóka és a tekvandós ikerpár, Márton Luana és Márton Viviana közül kerül ki, míg a férfiaknál Kopasz Bálint, Kós Hubert és Szoboszlai Dominik maradt versenyben.

Nemzeti Sport Gála: az úszás és az atlétika adja a legtöbb jelöltet

Az életműdíjat leszámítva és természetesen a parasportokat is ide véve az idei Nemzeti Sport Gálán kilenc kategóriában adnak át díjat, ezeknek így 27 jelöltje van még versenyben a szavazás január 12-i, a gála kezdetén történő lezárásáig.

 

 

