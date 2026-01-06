Érzelemdús befutók, nagy pillanatok – szakmai elismerések a Nemzeti Sport Gálán

Az évtizedek során többször is változó nevű, immár Nemzeti Sport Gála néven futó eseményt 1958-ban a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) sportújságíró-szakosztálya hívta életre, a Magyar Sportújságírók Szövetsége 1993-as önállósodása óta pedig az MSÚSZ szervezi. A legtöbb kategóriában hagyományosan az MSÚSZ tagságának szavazata dönt. Ezúttal a szavazás első körének végéig, január 2-ig 461 sportújságíró adta le a voksát, ám ezzel még nincs vége, ugyanis a legjobb háromra újra lehet szavazni, egészen január 12-én 20 óráig, az élő színpadi show kezdetéig.

Idén öt kategóriában (az Év férfi sportolója; az Év női sportolója; az Év csapata a hagyományos csapatsportágakban; az Év csapata az egyéni sportágak csapatversenyeiben; az Év edzője) a sportújságírók szavazata dönt, ám átadnak három olyan díjat is, amelyek odaítéléséről egy-egy szakmai testület határoz.

Az életműdíj mellett ilyen az Év közösségi sporteseménye, amelyet idén hetedszer írtak ki, és immár harmadik éve a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága támogatja a kategóriát a Sportoló Nemzet programja révén. Erre az elismerésre pályázni lehetett, és az MSÚSZ elnöksége hozta meg a döntést a győztesről: minden szavazó három pontot adott az általa legjobbnak ítélt pályázatnak, kettőt a másodiknak, egyet a harmadiknak, így alakult ki a sorrend. Évről évre egyre többen nyújtják be pályázatukat a szövetséghez, Dénes Tamás, az MSÚSZ főtitkára lapunknak elmondta: idén rekordszámú pályázat érkezett.

A győztes már át is vehette a díját a sportgálát felvezető január 2-i sajtótájékoztatón az M4 Sport élő adásában. A díjazott ezúttal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sport­egyesülete (Máltai SE) és a Felzárkózó Települések-program közös sporteseménye, a FeTe országos bajnoksága lett. A díjat Bőle Tamás, a Máltai SE elnöke (a Képes Sport korábbi főszerkesztője) vette át Schmidt Ádám sportért felelős államtitkártól és Szöllősi Györgytől, az MSÚSZ elnökétől.

Jobbról: Bőle Tamás, Schmidt Ádám, Szöllősi György (Fotó: Dömötör Csaba)

Az idén immár ötödik alkalommal megrendezett labdarúgó-bajnokság a hátrányos helyzetű településeken élő fiataloknak valódi lehetőséget teremt a sporton keresztüli kibontakozásra. A programsorozatban részt vevő gyerekek iskolai teljesítménye sok esetben jelentősen javul, közösségi aktivitása nő, és sokan közülük a sport révén találnak új életcélt, kapaszkodót. Az eseménysorozat csúcspontja az őszi országos döntő, amelynek 2022 óta a felcsúti Pancho Aréna ad otthont. A 2025. október 12-i nagydöntőben 58 csapat és 650-nél is több gyerek vett részt. A kategóriában holtversenyben lett második a Millió lépés az iskoládért és a Fővárosi Vízművek Sportkör családi sportnapja.

Szintén hat éve bevezetett kategória az Év sportpillanata is, amelynek odaítélése részben a szurkolóktól függ: a legjobb háromba ugyanis azok a momentumok kerültek be, amelyekre a legtöbben szavaztak a közszolgálati sportcsatorna, az M4 Sport honlapján, az m4sport.hu-n összeállított tízes listából. Ebből a háromból aztán szakmai zsűri választja ki a végső győztest, a zsűri elnöke Novotny Zoltán rádióriporter, a közmédia legendája, az MSÚSZ tiszteletbeli elnöke.

Az Év sportpillanata díjért verseng Boronkay Péter (és társa, Nagy András) közös futása is (Fotó: Kovács Péter)

A „jelöltek” egyike az a pillanat, amikor Boronkay Péter paratriatlon-világbajnok (és társa, Nagy András) célba ér a Spar Maratonon: „Az ötlet onnan ered, hogy a berlini maratonin többször láttam futókocsival futókat, akik sérült embereket toltak. Andris gyerekkori barátom, ráadásul tudomásom szerint sohasem volt még olyan, hogy egy sérült embert tolt volna egy maratonin keresztül egy másik sérült ember – mondta a Nemzeti Sportnak Boronkay Péter. – Ő sohasem tapasztalhatta meg, milyen érzés célba érni egy maratonin, ahol esetlegesen több ezer ember várja. Az, hogy valaki az egyik legjobb barátjáért tesz olyat, amire ő a saját életében képtelen, az sokkal nagyobb kihívás és sokkal nagyobb alázatot jelent. Az igazi élményt az adta számomra, hogy vele készülhettem és futhattam. Ez nem egy projekt vagy a bakancslistán kipipált tétel volt nekünk, hanem a barátságunk egyik állomása. Futás közben folyamatosan azt mondogattam, hogy tartogassuk a könnyeinket a végére. Nem sikerült, több alkalommal is elbőgtük magunkat. Már a rajt is nagyon jól sikerült, a célba érés meg aztán pláne, érzelmi cunami öntött el bennünket. Rengeteget jelentett mindkettőnknek, futás közben is sokan jöttek oda hozzánk, dudáltak, szurkoltak nekünk: az üzenetünk átment. Ami a jelölést illeti, már többször szerepeltem a legjobb háromban sportolóként, most ezt inkább nem a magaménak, hanem Andrisénak érzem. Örülünk, hogy idáig jutottunk, kíváncsian várjuk az estét, Andris előtt új kapu nyílik ki, sztársportolókkal találkozhat. Megmutathatom neki ezt a világot, visszük a feleségünket is, új élménnyel gazdagodnak, ami nekem is sokat jelent.”

A díjért versenyben van az Év férfi sportolójának is jelölt úszó, Kós Hubert a Szingapúrban 200 méter háton világbajnoki címet érő úszásával, a kategória harmadik jelöltje pedig Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Eb 400 méteres döntőjében.

Versenyben van az Év sportpillanata elismerésért Kós Hubert vb-címet érő szingapúri úszása is (Fotó: AFP)

„Még mindig hihetetlen, hogy márciusban Apeldoornban az álmom valóra vált és jelenleg ebben a valóságban élek, Európa-bajnokként – mondta lapunknak Molnár Attila, az első magyar atléta, aki a fedett pályás Eb-k 1970 óta íródó történetében síkfutásban aranyérmet nyert. – Azért a júniusi sérülésem ismét megmutatta, hogy nem vagyok sebezhetetlen, szóval a nyár még inkább alázatra nevelt. Az ősszel úgy döntöttem, hogy a fejlődésem érdekében új lehetőségek után nézek, ezért kiköltöztem Hollandiába. Laurent Meuwly csapatában készülök az új idényre, hosszú, többhetes dél-afrikai edzőtáborozás már a lábamban van, bizakodva állok a 2026-os évhez. Nagyon vágytam rá, hogy ott legyek a gálán, de nem hagyhatok ki egy napot sem, ha a felkészülésből a maximumot szeretném kihozni. Márpedig azért költöztem el, mert a fő célom pontosan ez.”

A korábbi években a fogyatékos sportolókat és edzőket felvonultató kategóriákban is a sportújságírók szavazhattak, 2022 óta a hármas jelöltek és a győztesek kiválasztásáról a parasportban jártas szakemberek és szakújságírók testülete dönt.

Sportolói interjúk: Jakus Barnabás, Szendrei Zoltán

Tudta?

A sportgála az elmúlt tizenegy évben a sport legnagyobb világsztárjait hozta el Budapestre. Volt már díszvendég az egyaránt kilencszeres olimpiai bajnok amerikai atléta, Carl Lewis (képünkön), valamint az apai ágon magyar származású amerikai úszó, Mark Spitz, miként a jugoszláv, majd amerikai színekben versenyző kilencszeres Grand Slam-győztes vajdasági teniszező, Szeles Mónika. Két éve itt volt a kubai magasugró-legenda, Barcelona olimpiai bajnoka, Javier Sotomayor, tavaly a tornasportot forradalmasító német Eberhard Gienger és a „panenkás” tizenegyes névadója, a cseh futball-legenda, Antonín Panenka. A futballvilág sztárjai közül a korábbi években tiszteletét tette a gálán például Fabio Capello, Fabio Cannavaro, Lothar Matthäus vagy Claude Makélélé is.

Fotó: Nemzeti Sport

Az eddigi győztesek

Az Év közösségi sporteseménye

2019: Budapesti Sportszövetségek Uniója családi sportnapja

2020: Streetball Challenge Hungary

2021: Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa, Debrecen

2022: Balaton-átúszás

2023: Hátsó füves futballmentő túra és a Jégpályák éjszakája

2024: Kárpát-medencei Egyetemek Kupája

2025: FeTe országos bajnokság

Az Év sportpillanata

2020: Szoboszlai Dominik gólja Izland ellen

2021: Fiola Attila Eb-gólja Franciaország ellen

2022: Kristoffer Zachariassen gólja a Monaco ellen

2023: Vogel Soma vb-aranyat érő kivédett ötméterese

2024: Csoboth Kevin gólja a labdarúgó Eb-n Skócia ellen

2025: ?