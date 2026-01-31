Nemzeti Sportrádió

Immár hivatalos: Csisztu Zsuzsa az AIPS elnökjelöltjei között

2026.01.31. 23:11
Csisztu Zsuzsa (Fotó: Árvai Károly)
Hivatalosan is a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség elnökjelöltjei közé került Csisztu Zsuzsa, a Magyar Sportújságírók Szövetsége és az AIPS alelnöke – számolt be róla az MSÚSZ.

Korábban írtunk róla, hogy a Magyar Sportújságírók Szövetsége a Nemzeti Sport főmunkatársát, Csisztu Zsuzsát jelöli az AIPS elnöki posztjára, és az MSÚSZ szombati beszámolója szerint a nemzetközi szervezet választási bizottságának ellenőrzése után érvényesnek találták a jelölést.

Az ellenőrzési folyamat után hivatalossá vált jelöltlistán Csisztu Zsuzsa egyike az elnökségre pályázó három jelöltnek. Szintén pályázik a szervezetet 2005 óta irányító olasz Gianni Merlo, valamint a dél-koreai Hi Don Dzsung, az Ázsiai Sportújságíró-szövetség elnöke, aki posztja révén az AIPS egyik hivatalban lévő alelnöke.

Csisztu Zsuzsa a legutóbbi tisztújításnál az alelnökök közül a legtöbb szavazatot kapta, s kandidál az alelnöki posztra is, további 14 újságíró társaságában. Első alelnöknek öten, kincstárnoknak hárman, a végrehajtó bizottságba harmincnyolcan jelentkeztek – írja az MSÚSZ.

A választást 2026. április 12-én, Lausanne-ban tartják.

 

Ezek is érdekelhetik