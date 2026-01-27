NS-átadás: Korondon célba ért a Sportgála jótékonysága

Nemzeti Sportrádió

Németh Szilárd (balról), Ambrus Sándor, Balázs Imre és Deák Zsigmond az ötezer dolláros támogatást szimbolizáló táblával (Fotók: KIMBA/Vargha Zsombor)
A magyar sport nem hagyja magára a sóvidéki birkózást! – ez volt a szlogenje a 68. Nemzeti Sport Gála jótékonysági akciójának, amelynek kedvezményezettje a korondi születésű, 1936-ban birkózó olimpiai bajnok nevét viselő helyi Lőrincz Márton Sport Club volt. Előzményként sportágtörténeti esemény, sőt, világszenzáció zajlott márciusban a Székelyföldön: a parajdi sóbányában tartottak birkózóversenyt a sóvidéki olimpiai bajnokok, Keresztes Lajos és Lőrincz Márton emlékére. Többen már a viadal rendszeressé tételét, valamint parajdi edzőtáborokat tervezgettek, ám a természet közbeszólt: mint ismert, májusban vízbetörés tette tönkre a bányát, súlyos ökológiai katasztrófát is okozva.

Az ottani emberek a bányához és annak turisztikai, gyógyászati vonzerejéhez kapcsolódó megélhetése is végveszélybe került, csakúgy, mint a legmélyebb gyökerű helyi sportág, a sóvidéki birkózás. Ezért a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) elnökségének tagjai úgy döntöttek, hogy a sportgála jótékonysági akciójának kedvezményezettje ezúttal, mint említettük, a korondi Lőrincz Márton Sport Club lesz. A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) azonnal a kezdeményezés mellé állt, s kiemelt támogatóként szerepelt az akcióban, amelynek során összesen 5000 dollár támogatási összeg jött össze.

A korondiak január 24-én 5 ország 25 klubjának 319 indulójával nagyszabású nemzetközi utánpótlásversenyt szerveztek, s ez adta a tökéletes alkalmat, hogy a jótékonyság célba is érjen. Németh Szilárd, az MBSZ elnöke, a KIMBA alapítója és Deák Zsigmond, az MSÚSZ elnökségi tagja, a Nemzeti Sport általános főszerkesztő-helyettese a korondi sportcsarnokban rendezett remek viadal megnyitó ünnepségén adta át a támogatásról szóló óriáscsekket (rajta Németh Szilárdé mellett Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, a gálát médiatámogatóként segítő Nemzeti Sport főszerkesztője aláírásával) a helyi birkózóklub elnökének és alelnökének, Ambrus Sándornak és Balázs Imrének. Hiszen, ahogy a szlogen is szólt, a magyar sport valóban nem hagyta magára a sóvidéki birkózást.

 

 

 

