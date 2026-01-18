Képösszeállítás: Nemzeti Sport Gála – 2025 legjobbjait ünnepelték az Operaházban

A Nemzeti Sport Gála ismét igazi ünnepe volt a magyar sportnak, számtalan megérintő pillanattal. A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) immár 68. alkalommal szavaztatta meg az év legjobb sportolóit, edzőit, csapatait, a győztesek kilétére az Operaházban január 12-én megrendezett díjátadó gálán derült fény. A rendezvény fővédnöke Sulyok Tamás köztársasági elnök, két nagykövete a kétszeres olimpia bajnok vívó, Nagy Tímea és a világválogatott labdarúgó, Détári Lajos volt. A győzteseket ünneplő estét színvonalas színpadi művészeti produkciók és díszvendégek tették teljessé.

A 68. Nemzeti Sport Gála műsorvezetője, Gubik Petra színésznő és B. Németh Péter sportriporter volt A hangulatról Kökény Lali, valamint édesapja, Kökény Attila, az ellenállhatatlan Nótár Mary és Radics Gigi gondoskodott A Kossuth-díjas Lakatos Mónika és az oláh cigány zenét játszó Romengo együttes előadása óriási sikert aratott Kapu Tibor is megtisztelte jelenlétével a Nemzeti Sport Gálát, hogy később ő adja át az Év női sportolója díját Márton Luanának A Ferencváros férfi vízilabda-együttese nyerte el az Év csapata díját, szakvezetője, Nyéki Balázs (jobbról a második, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke, Madaras Norbert mellett) pedig az Év edzője elismerést érdemelte ki Az Év fogyatékos csapata, a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros két tagja közül csak Bácsi Bernát tarthatta kezében a díjat, Jakucs Edina kórházba került Az Év női sportolója, a világbajnok tekvandós, Márton Luana Kós Hubert díját az édesanyja vette át „Na szia, Sportgála!” – Filip Medárd, a cukorbeteg édesanyja életét megmentő hős kisfiú is a meghívottak között volt Győrfi Pállal, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével 2026-ban a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája-döntőnek, emiatt korábbi BL-döntősöket, futballistákat, játékvezetőket ünnepeltek: balról Hamar László, Juhos Attila, Bozóky Imre, Kőrös László, Kű Lajos, Kuti Sándor, Bölöni László Az MSÚSZ Életműdíjasa, a világbajnok, olimpiai ezüstérmes jégtáncospár, Regőczy Krisztina és Sallay András Magyarország köztársasági elnökétől, Sulyok Tamástól, valamint az MSÚSZ és az AIPS alelnökétől, Csisztu Zsuzsától vette át a díjat A Nemzetközi Olimpiai Bizottság két tagja, Szerhij Bubka és Fürjes Balázs között az MSÚSZ alelnöke, Csisztu Zsuzsa Az Év csapata az egyéni sportágakban a férfi kardválogatott lett – Iliász Nikolász, Szatmári András, Gémesi Csanád (valamint a hiányzó Szilágyi Áron) nevében Rabb Krisztián köszönte meg az elismerést. Jobbról a második Nagy Tímea, a gála nagykövete Az est futballsztár vendégei, Rabah Madzser és Jean-Marie Pfaff az MSÚSZ elnöke, Szöllősi György társaságában A gála fővédnöke, Sulyok Tamás köztársasági elnök és felesége, Nagy Zsuzsanna az Operaház páholyában Ugyan a Bajnokok Ligája-győztes és magyar bajnok Győri Audi ETO KC női kézilabda-együttese ezúttal „csak” a legjobb három közé került be az Év csapata-szavazáson, aligha pózolt a fotósoknak jobb kedvű és elegánsabb társaság a győri klasszisok különítményénél A legendás Szerhij Bubka gratulált Ekler Lucának, aki harmadszor lett az Év fogyatékos női sportolója Az MSÚSZ tiszteletbeli elnöke, Novotny Zoltán Hatodszor lett az Év fogyatékos férfi sportolója Kiss Péter Pál, akinek Schmitt Pál és a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Szabó László adta át a díjat Márton Viviana és Luana Spanyolországból jött haza szüleivel a budapesti ünnepségre