Nemzeti Sportrádió

NS-jótékonyság: 250 000 forinttal zárult az MSÚSZ jótékonysági árverése

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2026.01.14. 08:37
null
Címkék
sóbánya Nemzeti Sport Gála NS-jótékonyság MSÚSZ
A Magyar Sportújságírók Szövetsége a 68. Nemzeti Sport Gála kapcsán adománygyűjtést és jótékonysági árverést szervezett, amelynek kedvezményezettje a helyi születésű 1936-os birkózó olimpiai bajnok nevét viselő korondi Lőrincz Márton Sport Club volt.

Mint emlékezetes, tavaly tavasszal a heves esőzések vízbetörést indítottak el a parajdi sóbányában, elárasztva a tárnákat, megrongálva a bányát, amely otthont adott a helyi birkózó sportéletnek, a sóvidéki sportolók helyzete így rendkívül nehézzé vált. Az MSÚSZ adománygyűjtést indított a megsegítésükre, valamint licitre bocsátott a magyar birkózósport legnagyobb sikereinek egyikét idéző ereklyét, egy válogatott mezt, amelyet a sportág hazai olimpiai, világ- és Európa-bajnokai közül tizenegyen írtak alá. A licitálás január 13-án délben zárult, a győztes tét 250 000 forint lett.

 

sóbánya Nemzeti Sport Gála NS-jótékonyság MSÚSZ
Legfrissebb hírek

Nyéki Balázs: Imádok edzőként dolgozni, már fiatalon erre készültem

Egyéb egyéni
3 órája

Izgalmasabb ünnep – Deák Zsigmond jegyzete

Egyéb egyéni
3 órája

Márton Luana: A sportra tettük fel az életünket

Egyéb egyéni
3 órája

68. Nemzeti Sport Gála – így oszlottak meg az elmúlt év legjobbjaira leadott szavazatok

Egyéb egyéni
17 órája

Kiss Péter Pál: Hálás vagyok, hogy hatodszor is én nyertem

Egyéb egyéni
19 órája

A jövő lehetséges sztárjaival találkozott Budapesten a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke

Egyéb egyéni
19 órája

„Szia, Sportgála!” – a hős kisfiú is jelen volt az év legjobbjainak díjazásán

Egyéb egyéni
19 órája

Csikós Zsóka: Kezdek megbarátkozni a rivaldafénnyel

Kajak-kenu
20 órája
Ezek is érdekelhetik