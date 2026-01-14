NS-jótékonyság: 250 000 forinttal zárult az MSÚSZ jótékonysági árverése

Mint emlékezetes, tavaly tavasszal a heves esőzések vízbetörést indítottak el a parajdi sóbányában, elárasztva a tárnákat, megrongálva a bányát, amely otthont adott a helyi birkózó sportéletnek, a sóvidéki sportolók helyzete így rendkívül nehézzé vált. Az MSÚSZ adománygyűjtést indított a megsegítésükre, valamint licitre bocsátott a magyar birkózósport legnagyobb sikereinek egyikét idéző ereklyét, egy válogatott mezt, amelyet a sportág hazai olimpiai, világ- és Európa-bajnokai közül tizenegyen írtak alá. A licitálás január 13-án délben zárult, a győztes tét 250 000 forint lett.