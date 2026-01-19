Az MSÚSZ Csisztu Zsuzsát jelöli az AIPS elnöki posztjára

Csisztu Zsuzsa

A Nemzetközi Sportújságíró-szövetség tisztújító közgyűlése április 9. és 12. között lesz Lausanne-ban. Várhatóan tizenkettedikén választják meg a szervezet elnökét, a posztra a Magyar Sportújságírók Szövetsége Csisztu Zsuzsát jelöli.

Csisztu Zsuzsa, aki az MSÚSZ alelnöke és a Nemzeti Sport főmunkatársa, 2017 óta tagja az AIPS végrehajtó bizottságának és 2022 óta dolgozik alelnökként.

„Óriási megtiszteltetés számomra és tisztelettel köszönöm a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnökségének bizalmát, amellyel eddig is és most is, a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség, az AIPS elnöki tisztségére jelölve megtisztelnek. Minden erőmet, olimpiai múltamat és több mint harmincéves sportújságírói tapasztalataimat latba vetve azon leszek, hogy az idén 102 éve alapított, nagy múltú és a sportmédiát globális szinten tömörítő szervezet, az AIPS elnöki pályázatát a magyar sportújságírás hagyományaihoz és az egykori egyik alapító, a magyar dr. Vadas Gyula, valamint az elismert magyar elődök, köztük Gyulai István nevéhez méltó színvonalon vigyem végig. A célom nem is lehet más, mint hogy gyönyörű hivatásunkat a lehető legnagyobb odaadással, kollégáink érdekeit pedig a legmagasabb szakmai színvonalon képviseljem a nemzetközi sportújságíró-világban” – olvasható Csisztu Zsuzsa nyilatkozata az MSÚSZ honlapján.

Az MSÚSZ megjegyezte, hogy a jelöltek listája még nem ismert, de a hírek szerint hatodszor is elindul az elnökségért a szervezetet 2005 óta irányító olasz Gianni Merlo, valamint Hi Ton Dzsung is, aki a dél-koreai mellett az ázsiai szövetség elnöke is.

Az MSÚSZ elnöksége ugyancsak támogatja Szöllősi György jelöltségét a kontinentális szervezet végrehajtó bizottságába. Az MSÚSZ elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője 2017 óta tagja az AIPS Europe végrehajtó bizottságának, 2019 óta a szervezet alelnöke. A végrehajtó bizottság tisztújítását 2026 őszén tartják a vezetőség decemberi döntése értelmében, a rendezésre bármely európai nemzeti sportújságíró-szövetség pályázhat március 1-jéig, hazánk már korábban fölajánlotta, hogy házigazdája lesz az eseménynek.