Új páros az Operaház színpadán

A 68. Nemzeti Sport Gálát a közszolgálati sportcsatorna, az M4 Sport közvetíti január 12-én 19 óra 30 perces kezdettel a budapesti Operaházból.

A korábbi években többször is volt rá példa, hogy egy műsorvezetője volt a Sportgálának, de most egymás után harmadszor lesz páros műsorvezetés. A Nemzeti Sport Gálát szervező Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) január 2-án, a kategóriák három-három jelöltjének kihirdetésekor jelentette be az M4 Sport élő műsorában, hogy ezúttal Gubik Petra és B. Németh Péter lesz a műsor háziasszonya, illetve házigazdája. Mindketten újak ebben a feladatkörben, sem együtt, sem külön-külön nem voltak még ebben a szerepkörben.

Gubik Petrának természetesen nem lesz szokatlan a színpadi közeg. Az egyebek mellett Junior Prima-, Honthy-, Kránitz Lajos- és Petőfi Zenei Díjas színművész, előadóművész a magyar zenés színház egyik meghatározó alakja. Sokoldalú tehetségével, rendkívüli színpadi jelenlétével számos prózai és zenés színházi produkció, majd televíziós műsorok kiemelkedő szereplőjeként szerzett országos ismertséget. Énekes-dalszerzőként is tudatosan járja a saját útját, 2022 óta két szólóalbuma jelent meg, a legutóbbi a saját zenei projektje, a „Mi van a zsebemben?” című koncertest keresztmetszetéből. Jelenleg a Játékszín társulatának tagja, a Duna Médiaszolgáltató, valamint az ország első és egyetlen gyerekrádiója, a Csukás Meserádió csatornahangja, a Nemzeti Tehetségprogram könnyűzenei mentora.

„A kihívást láttam ebben a felkérésben – mondta megkeresésünkre Gubik Petra. – Nagy feladat az Opera színpadán szerepelni, ez műsorvezetőként nekem is teljesen új szerep. A sport a családom életében mindig jelen volt, amatőr szinten tizenkét évig atletizáltam, a mai napig nagy a mozgásigényem. Azért is szeretem a sportot, mert abban mindig csakis a teljesítmény számít, nem az, hogy valaki honnan jön, milyen vallású vagy milyen a politikai beállítottsága. Olyan jó, hogy a sport összefogásra tudja ösztönözni az embereket, erősíti a nemzeti identitást, és minden nemzet egy emberként lehet büszke a sportolóira. Nagyon örültem ennek a megkeresésnek, mert ha nem is sportoló vagyok, azt hiszem, hogy a mi munkánk is mind fizikailag, mind mentálisan olyan teljesítményt és erőnlétet, állóképességet kíván, ami sokszor vetekszik a sportolók teljesítményével. Remélem, sikerül kellemes emlékekkel zárni ezt a méltóságteljes estet. Bár új kihívás nekem, bízom benne, hogy testhez­álló lesz a feladat. Szerintem a társammal jól kiegészítjük majd egymást, B. Németh Péter szakmai tudásával és az én színpadi tapasztalatommal reményeim szerint jó páros leszünk.”

B. Németh Péter 1984. augusztus 3-án Budapesten született, az akkor még Veszprém megyei, azóta már Győr-Moson-Sopronhoz tartozó Bakonyszentlászlón nőtt fel. Szombathelyen járt főiskolára testnevelés-kommunikáció szakra, ahol az atlétikától az úszáson át a szertornáig számos sportágba belekóstolt. Hat évet dolgozott Győrben, a Revita Tv-nél (később Győr+ Tv), 2014 novembere óta az MTVA munkatársa. Elsősorban a labdajátékok szerelmese, futballistaként az NB III-ig vitte Sárváron és Bükön. Dolgozott két olimpián, Rióban és Tokióban, a helyszínről tudósított a 2018-as oroszországi futball-vb-ről és 2024-es németországi Eb-ről is. Csapatával a Nemzeti Sporthíradó híreit készíti az M1 és az M4 Sport képernyőjére, 2023 februárja óta kommentátor is az M4 Sporton.

„A magyar sport imádójaként mindig nagyon vártam a januárt a sportgála miatt, mert bár új év kezdődik, máris történik valami izgalmas – mondta lapunknak B. Németh Péter. – Ha ezt az izgalmat lehet fokozni, akkor így… Amikor Szabó László felkért műsorvezetőnek, annyira zavarba jöttem, hogy le kellett tennem a telefont. Nem jártam még az Operaház színpadán, más színházi színpadon is csak elvétve. Amikor gyerekként eldöntöttem, hogy sportújságíró leszek, elképzelhetetlennek tűnt számomra az Operáig eljutni a kis falumból. Hiába voltam ott két olimpián is, nagyon izgulok, hiszen a magyar sport krémje előtt egy ilyen ünnepségen szerepelni rendkívül megtisztelő. A beköszönésig biztos, hogy a torkomban kalapál majd a szívem, de reményeim szerint a második mondat után ez elmúlik. Gubik Petrával még nem dolgoztunk együtt, leginkább a hangját ismerem a Csukás Meserádióból, nagyon izgalmas lesz mellette állni a színpadon. Igyekeztem már a kategóriák tíz jelöltjéből is alaposan felkészülni, és miután kiderült, kik vannak ott a háromban, róluk még átfogóbb képet nyerni, hiszen most már a szavazás második köre az élő adás kezdetéig tart.”

A 68. Nemzeti Sport Gálán a korábbinál jóval hangsúlyosabb szerepet kap a felvezetés, a hangolás és a tálalás az online térben, a közösségi médiafelületeken is, ennek érdekében állt „csatasorba” két tehetséges fiatal sportújságíró, Krausz Dominika és Olasz Gergő, akik a Nemzeti Sport Gála online riportereiként dolgoznak. Fáradhatatlanul készítik a digitális médiatartalmakat, vesznek fel beharangozó anyagokat, videókat, raknak össze vizuálokat, és ott lesznek az Operaház vörös szőnyegénél is, ahol az érkező sztársportolókat, hírességeket, díszvendégeket interjúvolják majd, és élő bejelentkezések is várhatók tőlük. Krausz Dominika több mint hét éve dolgozik a média világában, gazdag tapasztalatokra tett szert televíziós és online tartalomkészítésben, valamint podcastok és élő műsorok vezetésében. Rendszeresen ír cikkeket a Style magazinba. Tavaly számos sportrendezvény között a vízilabda Szuperkupa-mérkőzés vagy a Mozdulj, Magyarország! rendezvény háziasszonya is volt, továbbá a Just Clear LIVE vagy a Football Forum Hungary műsorvezetője. Aktívan követi a sportéletet, különösen a labdarúgást, így a Sportgálán is elismert szakmai háttérrel képviseli a médiát és a sport iránti elkötelezettségét. Kiemelten fontos számára, hogy egyre több nő érvényesüljön a túl férfias sportriporteri szakmában. Tizenkét évig versenytáncolt, nyert diákolimpiát és nemzetközi versenyt is, idehaza ifjúsági országos bajnok lett. Olasz Gergő a Nemzeti Sportrádió kommentátora és riportere a rádió 2024-es indulása óta. Több nívós hazai labdarúgó-mérkőzést és nemzetközi kupatalálkozót közvetített már, de kézilabdát, kosárlabdát és röplabdát is tudósít a pálya széléről. Gergely Istvánnal állandó műsoruk, a Sportolók slágerlistája több mint ötven adásnál jár. Az MSÚSZ idei, dunaszerdahelyi kongresszusán ő vehette át a legjobb fiatal újságírónak járó Boskovics Jenő-díjat. Online riporterek bevetésen